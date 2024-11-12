«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединились 3 специалиста

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В этом году в рамках программы "Земский доктор" к коллективу Безенчукской центральной районной больницы присоединились 3 специалиста, среди которых врач - педиатр Наталья Фадина. Закончив Самарский государственный медицинский университет, она трудилась в Казахстане, Сызрани и Самаре. В настоящее время вернулась на Родину и приняла участие в программе.



«Я родилась и выросла в Безенчуке. Нашу больницу знаю очень хорошо. На данный момент оказываю необходимую медицинскую помощь около 860 детям - мой участок распространяется на села Никольское и Екатериновку. Участие в программе «Земский доктор» помогло решить нам с мужем-военным жилищный вопрос. Кроме того, я получила единовременную выплату от администрации района», – рассказала Наталья Алексеевна.



В рамках программы "Земский доктор" специалист получила 1,5 млн рублей. Кроме того, в Безенчукском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.



«Администрация района предоставляет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и служебное жилье, а также компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг до 50%. В том числе, семьи с детьми могут рассчитывать на льготную очередь в дошкольные учреждения», – отметила главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева.



Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в медучреждения Самарской области десятки специалистов — врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений врачей общей практики.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО