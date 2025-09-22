 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков

114

В текущем году коллектив Елховской центральной районной больницы пополнил участник программы «Земский доктор/Земский фельдшер», врач-терапевт Сергей Кузовенков. Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.



В рамках программы врач получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.



«Одним из определяющих моментов при принятии решения для меня стали преимущества, которые дает участие в программе «Земский доктор» - единовременная выплата. Это существенная поддержка для медицинских работников, - рассказал Сергей Кузовенков. – На данный момент я продолжаю практику в терапевтическом отделении, где оказываю медицинскую помощь в основном пожилым пациентам с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и остеохондроз».



В Елховской больнице проводится активная работа по привлечению новых сотрудников.



«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке, включая подъемные выплаты для начинающих специалистов и компенсацию аренды жилья. Мы ценим наших специалистов. Опыт нашего нового врача очень важен для круглосуточного терапевтического отделения», - подчеркнул главный врач больницы Леонид Винокуров.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

Фото: минздрав СО