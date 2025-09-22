Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков

22 сентября 2025 15:53
114
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.

В текущем году коллектив Елховской центральной районной больницы пополнил участник программы «Земский доктор/Земский фельдшер», врач-терапевт Сергей Кузовенков. Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.

В рамках программы врач получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

 «Одним из определяющих моментов при принятии решения для меня стали преимущества, которые дает участие в программе «Земский доктор» - единовременная выплата. Это существенная поддержка для медицинских работников, - рассказал Сергей Кузовенков. – На данный момент я продолжаю практику в терапевтическом отделении, где оказываю медицинскую помощь в основном пожилым пациентам с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и остеохондроз».

В Елховской больнице проводится активная работа по привлечению новых сотрудников.

 «Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке, включая подъемные выплаты для начинающих специалистов и компенсацию аренды жилья. Мы ценим наших специалистов. Опыт нашего нового врача очень важен для круглосуточного терапевтического отделения», - подчеркнул главный врач больницы Леонид Винокуров.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 22 по 27 сентября каждый желающий сможет пополнить базу потенциальных доноров.
20 сентября 2025, 23:47
Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга
С 22 по 27 сентября каждый желающий от 18 до 45 лет сможет пополнить базу потенциальных доноров. Здравоохранение
1296
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
20 сентября 2025, 17:33
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц. Здравоохранение
704
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.
19 сентября 2025, 23:43
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут. Здравоохранение
1070
Здравоохранение
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
22 сентября 2025  15:53
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
114
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
22 сентября 2025  10:07
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
223
Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС
21 сентября 2025  13:19
Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС
456
С 22 по 27 сентября каждый желающий сможет пополнить базу потенциальных доноров.
20 сентября 2025  23:47
Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга
1296
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
20 сентября 2025  17:33
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
704
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.
19 сентября 2025  23:43
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет
1070
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета.
19 сентября 2025  18:18
Самарский офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз в осенний период
676
Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. 
19 сентября 2025  17:00
«Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
605
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
19 сентября 2025  14:57
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
430
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
18 сентября 2025  19:52
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
683
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15200
Весь список
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
Весь список