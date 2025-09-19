Я нашел ошибку
Главные новости:
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
«Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист

19 сентября 2025 17:00
162
Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. 

В текущем году коллектив Елховской центральной районной больницы пополнил участник программы «Земский доктор/Земский фельдшер», врач-терапевт Сергей Кузовенков. Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.

В рамках программы врач получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

«Одним из определяющих моментов при принятии решения для меня стали преимущества, которые дает участие в программе «Земский доктор» - единовременная выплата. Это существенная поддержка для медицинских работников, - рассказал Сергей Кузовенков. – На данный момент я продолжаю практику в терапевтическом отделении, где оказываю медицинскую помощь в основном пожилым пациентам с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и остеохондроз».

В Елховской больнице проводится активная работа по привлечению новых сотрудников.

«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке, включая подъемные выплаты для начинающих специалистов и компенсацию аренды жилья. Мы ценим наших специалистов. Опыт нашего нового врача очень важен для круглосуточного терапевтического отделения», - подчеркнул главный врач больницы Леонид Винокуров.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

