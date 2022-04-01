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«Земский доктор»: два участковых врача-терапевта пополнили коллектив Нефтегорской ЦРБ

1 апреля 2022 20:07
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Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.

В 2021 году коллектив Нефтегорской центральной районной больницы пополнили участники программы «Земский доктор» — два участковых врача-терапевта. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.

Врач-терапевт Юлия Шестакова стала участником программы «Земский доктор» в конце 2021 года.
«Свой путь в Нефтегорской центральной районной больнице я начала еще в 2001 году — после окончания Борского медицинского училища. Работала медицинской сестрой в женской консультации, — рассказала Юлия Алексеевна. — Позже поняла, что хочу расширить горизонт своих возможностей и поступила в Медицинский университет «Реавиз», обучалась по специальности «Лечебное дело». Когда обучение завершилось, я осознала, что хочу вернуться Нефтегорский район, воссоединиться с коллегами и уже в новом качестве продолжить оказывать медицинскую помощь жителям. Так я стала участником программы «Земский доктор». Хорошим материальным подспорьем стала компенсационная выплата. На эти средства я приобрела собственное жилье».

Всего в 2020–2021 годах в рамках программы «Земский доктор» в учреждение трудоустроились семь специалистов — врач-невролог, врач-фтизиатр, врач-акушер-гинеколог, участковый врач-терапевт, два врача-стоматолога и врач клинической лабораторной диагностики.

«Мы активно прорабатываем вопрос обеспечения учреждения медицинскими кадрами, — отметил заместитель главного врача Нефтегорской больницы Дмитрий Колесов. — Также привлекаем врачей и средних медицинских работников в рамках целевого набора. В настоящее время 30 студентов проходят обучение в высшем учебном заведении по направлению нашей больницы. В дальнейшем они будут трудоустроены».

 

Фото из открытых источников

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