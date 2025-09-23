Я нашел ошибку
Главные новости:
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.
В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека
Порядка 400 местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
Завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района
По итогам поездки в поселок Рощинский глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей.
В Волжском районе реализуются поручения губернатора по поддержке семей участников СВО и развитию инфраструктуры поселка Рощинский
Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет.
С 22 сентября по 4 октября накопившуюся мелочь можно обменять на бумажные деньги в любом банке или магазине
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района

23 сентября 2025 18:32
97
Порядка 400 местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.

На данный момент завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

ОВОП в Ореховке обслуживает порядка 400 местных жителей. Теперь они будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

«Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет важное значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях. В офисе врача общей практики проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений и инженерных сетей", - рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Кроме того, недавно завершен капитальный ремонт офисов врачей общей практики Нефтегорской ЦРБ в селах Дмитриевка, Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Герасимовки Алексеевского района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

