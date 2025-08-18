Я нашел ошибку
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе

18 августа 2025 11:55
124
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.

Современные условия оказания медицинской помощи создаются в Богатовской центральной районной больнице благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

"В рамках ремонта проведены все необходимые внутренние отделочные работы. Обновлено напольное покрытие, заменены инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и безопасную работу всех систем здания. В настоящее время осуществляется приемка объекта. Особое внимание уделяем качеству выполненных работ", - рассказала главный врач больницы Юлия Полушкина.

Капитальный ремонт поликлиники улучшит условия работы медицинского персонала и повысит качество обслуживания пациентов. В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

