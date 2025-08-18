Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе

124

Современные условия оказания медицинской помощи создаются в Богатовской центральной районной больнице благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

"В рамках ремонта проведены все необходимые внутренние отделочные работы. Обновлено напольное покрытие, заменены инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и безопасную работу всех систем здания. В настоящее время осуществляется приемка объекта. Особое внимание уделяем качеству выполненных работ", - рассказала главный врач больницы Юлия Полушкина.

Капитальный ремонт поликлиники улучшит условия работы медицинского персонала и повысит качество обслуживания пациентов. В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО