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Заместители министра проконтролировали обновление медицинских подразделений в муниципальных районах

31 августа 2022 17:28
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На днях заместители министра Сергей Вдовенко и Денис Бутолин посетили с рабочими визитами Большеглушицкий, Большечерниговский и Кинельский районы.

По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна руководители департаментов и управлений ведомства контролируют реализацию мероприятий регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения — обновление подразделений больниц и возведение новых объектов медицинской инфраструктуры. На днях заместители министра Сергей Вдовенко и Денис Бутолин посетили с рабочими визитами Большеглушицкий, Большечерниговский и Кинельский районы.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в Самарской области обновляются 42 подразделения медицинских организаций. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин ознакомился с ходом ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Малая Глушица Большеглушицкого района. С исполняющим обязанности главного врача центральной районной больницы Русланом Каримовым и представителями подрядной организации Денис Сергеевич обсудил сроки выполнения работ. На сегодняшний день наружная отделка здания завершена, отремонтированы стены и кровля, установлен пандус для маломобильных граждан. Идет подготовка к внутренним отделочным работам.

 «Радует высокая степень готовности объекта — более 75%, — отметил заместитель министра. — Более того, работы идут с опережением графика, что позволяет надеяться на скорейший ввод подразделения в эксплуатацию».

В поселке Алексеевский Большечерниговского района Денис Бутолин проконтролировал подготовку модульного фельдшерско-акушерского пункта.

 «Именно здесь весной начались работы по возведению первого из 17 строящихся в регионе модульных фельдшерско-акушерских пунктов. И у нас нет оснований сомневаться в том, что он первым же примет в своих стенах пациентов. Все сроки выполнения работ соответствуют плану», — подчеркнул Денис Сергеевич.

В ближайшее время около 300 жителей смогут посетить светлый и просторный медпункт, оснащенный новым медицинским и компьютерным оборудованием. Как сообщила главный врач Большечерниговской больницы Татьяна Бобошко, строительство завершилось в начале месяца, теперь подразделение предстоит подключить к электричеству.

Первый заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению Сергей Вдовенко ознакомился с ходом капитального ремонта в поликлинике села Домашка Кинельского района. Совместно с главным врачом центральной больницы города и района Сергеем Плешаковым и представителем подрядной организации замминистра посетил обновляющееся подразделение, проконтролировал темпы и качество работ.

 «В отделении обслуживается около 3 тысяч жителей. Прием пациентов постоянно ведут врач общей практики и врач-стоматолог, из Кинеля в село регулярно выезжают узкие специалисты в составе мобильных бригад. При организации выездов ориентируемся прежде всего на потребности населения, — пояснил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков. — Ремонт идет с опережением. Заменены все инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, близятся к завершению отделочные работы».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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