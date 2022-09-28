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Заместитель министра здравоохранения СО Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Большеглушицкий район

28 сентября 2022 14:47
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Он ознакомился с ходом капремонта ФАПа в селе Малая Глушица, где проживает около 350 человек.

По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна руководители департаментов и управлений ведомства контролируют реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение» — обновление подразделений больниц и возведение новых объектов медицинской инфраструктуры в сельской местности и малых городах. На днях заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Большеглушицкий район.

Заместитель министра ознакомился с ходом капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Малая Глушица Большеглушицкого района, где проживает около 350 человек. С исполняющим обязанности главного врача центральной районной больницы Русланом Каримовым и представителем подрядной организации Денис Сергеевич обсудил сроки завершения работ, наметил вопросы, требующие особого внимания.

Ремонт в подразделении начался летом этого года. На сегодняшний день обновлены стены и кровля здания, на входе установлен пандус для маломобильных граждан.
Завершаются наружные и внутренние отделочные работы. Впереди – замена напольного покрытия, монтаж системы электроснабжения.

 «Ремонт идет с опережением, — отметил Руслан Каримов. — Совсем скоро обновленный ФАП откроет двери для наших пациентов. Вести прием в подразделении продолжит фельдшер, также продолжится работа мобильной бригады специалистов. По графику в село будет выезжать и мобильный флюорограф. Кроме того, ФАП оснащается новым современным медицинским и компьютерным оборудованием. Работа пункта будет усовершенствована в соответствии с принципами бережливого производства».

Всего в этом году в Самарской области обновляются 42 подразделения медицинских организаций. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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Здравоохранение
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