Зафиксирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом A (H5N2)

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ВОЗ оценивает текущий риск для населения относительно вируса A (H5N2) как низкий.

Первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2) зафиксирован в Мексике. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, вирус обнаружили у 59-летнего жителя штата Мехико. У пациента было несколько основных заболеваний, до появления острых симптомов он уже три недели был прикован к постели "по другим причинам". После того, как у мужчины развились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание, он обратился в больницу и "скончался в тот же день из-за осложнений".

"Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный в мире, и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зарегистрированное в Мексике", – отметили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что "источник заражения вирусом в этом случае в настоящее время не известен". Вирус типа A (H5N2) был выявлен у домашней птицы в Мексике. Однако, по сведениям медиков, пациент не контактировал с домашней птицей и животными, пишет Смотрим.

"На основании имеющейся информации ВОЗ оценивает текущий риск для населения относительно данного вируса как низкий", – заключили в организации.