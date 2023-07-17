«Забота рядом»: для жителей Кошкинского района организовали консультации узких специалистов

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Для жителей Кошкинского района, которые находятся на длительном лечении и имеют хронические заболевания, организовали консультации узких специалистов на базе районной больницы Кошкинская ЦРБ . На приёме у врачей в рамках проекта «Забота рядом» побывали 43 жителя.



«Наших пациентов проконсультировали врач-пульмонолог областной больницы имени Середавина, врач-онколог областного онкодиспансера и врач-кардиолог больницы имени Пирогова, главный внештатный специалист-кардиолог по г.о. Самаре. Мы заранее подготовили все необходимые результаты обследований, записали пациентов по времени. Врачи дали рекомендации по проведению дообследований. Некоторые пациенты получили направление на госпитализацию в областные медучреждения и уже на этой неделе они смогут начать лечение в стационаре», - рассказал главный врач Кошкинской центральной районной больницы Виталий Салманидин.



Главный внештатный кардиолог Самары Мария Скуратова отмечает, «Забота рядом» - это важный проект, который дает возможность жителям села получить специализированные консультации у себя в районе, не выезжая в город.



«По итогам осмотра у некоторых пациентов выявлена патология, которая требует оказания высокотехнологичной помощи. Из 15 пациентов троих пригласили на госпитализацию, пяти - рекомендовали плановую коронарографию. Подобные выездные консультации обеспечивают динамическое наблюдение за пациентами. Помогают при необходимости скорректировать схему лечения, чтобы не допустить ухудшения самочувствия и развития жизнеугрожающих состояний», - подчеркнула Мария Скуратова.



Сегодня заболевания сердечно-сосудистой системы молодеют, поэтому специалисты рекомендуют всем регулярно проходить диспансеризацию, контролировать цифры артериального давления, следить за уровнем холестерина и сахара крови, бороться с гиподинамией и лишним весом. И обязательно исключить такие вредные привычки как курение и алкоголь, которые являются мощными факторами риска.



«Ответственно к своему здоровью должны относиться и сами пациенты. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» жители, перенесшие острые сердечно-сосудистые события - инфаркт или инсульт, обеспечиваются лекарствами в течение двух лет. Необходимо обязательно принимать назначенные препараты. Нельзя самостоятельно отменять их или уменьшать дозы», - пояснила врач.



На этой неделе консультации в рамках проекта «Забота рядом» будут организованы для жителей Безенчукского района.

Фото: минздрав СО