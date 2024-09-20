За последние несколько лет автопарк Шенталинской ЦРБ пополнили 10 машин

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За последние несколько лет автопарк Шенталинской центральной районной больницы пополнили 10 единиц автотранспорта. 5 машин распределены в отделения врачей общей практики, остальные закреплены за поликлиникой.



С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.



В этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в неотложную службу больницы передана Niva, оснащённая носилками.



"Выездная работа мобильных медицинских бригад – важное звено в процессе оказания первичной медико-санитарной помощи. Поэтому так важно, обновлять автопарк для обеспечения комфорта и безопасности медработников и пациентов, -отметил главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов. - Хорошее подспорье для неотложной службы больницы – машина с носилками. Автомобиль повышенной проходимости позволяет быстрее добираться до пациентов, обеспечивая необходимую помощь даже в отдаленных территориях".



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО