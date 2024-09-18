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За последние два года автопарк Отрадненской городской больницы пополнили два автомобиля

18 сентября 2024 15:09
162
С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.

За последние два года автопарк Отрадненской городской больницы пополнили два автомобиля на базе Lada Granta и Niva, оснащённая носилками. Автотранспорт поставлен благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.

«Новые автомобили помогают в работе первичного звена. Автотранспорт используется для доставки пациентов на консультации в областные лечебные учреждения, а также помогает специалистам расширять охват населения профилактическими мероприятиями», – отметил главный врач Отрадненской больницы Александр Кандрахин.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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