За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%

Во вторник, 16 сентября, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией за период с 8 по 14 сентября 2025 года.

За отчетную неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Похвистнево и Шенталинском районе. А превышение среднеобластного показателя отмечалось на 11 административных территориях.

Что касается ОРВИ, то за неделю заболеваемость выросла на 34,5%. Всего за 37 неделю 2025 года в Самарской области зарегистрировано 9522 случая ОРВИ. В целом по области заболеваемость выше эпидпорога на 11,5%. Наибольшее превышение отмечается в возрастной группе 15 лет и старше - на 69,8%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция аденовирусов, парагриппа, метапневмовирусов, риновирусов и бокавирусов, пишет СитиТраффик.