Я нашел ошибку
Главные новости:
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%

18 сентября 2025 14:02
80
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%

Во вторник, 16 сентября, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией за период с 8 по 14 сентября 2025 года. 

За отчетную неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Похвистнево и Шенталинском районе. А превышение среднеобластного показателя отмечалось на 11 административных территориях. 

Что касается ОРВИ, то за неделю заболеваемость выросла на 34,5%. Всего за 37 неделю 2025 года в Самарской области зарегистрировано 9522 случая ОРВИ. В целом по области заболеваемость выше эпидпорога на 11,5%. Наибольшее превышение отмечается в возрастной группе 15 лет и старше - на 69,8%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция аденовирусов, парагриппа, метапневмовирусов, риновирусов и бокавирусов, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
18 сентября 2025  14:02
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
80
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
18 сентября 2025  12:10
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
142
в селе Боровка откроется фельдшерско-акушерский пункт
18 сентября 2025  10:53
В селе Боровка откроется фельдшерско-акушерский пункт
154
Самарский регион - один из лидеров развития детской кардиохирургии
18 сентября 2025  10:48
Самарский регион - один из лидеров развития детской кардиохирургии
163
европейские ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней
18 сентября 2025  09:19
Европейские ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней
216
В 2025 году тема дня:
17 сентября 2025  15:50
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
462
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
17 сентября 2025  12:46
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
364
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
16 сентября 2025  23:22
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
665
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
16 сентября 2025  20:25
17 сентября жителей региона приглашают пройти вакцинацию на стадионе «Солидарность Самара Арена»
589
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
16 сентября 2025  16:34
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
528
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15182
Весь список
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
117
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
636
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
336
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1031
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
418
Весь список