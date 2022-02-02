За год в Самарском областном кардиодиспансере выполнено более пяти тысяч операций

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В 2021 году кардиохирурги Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова увеличили число оперативных вмешательств. Всего проведено 5109 операций, в том числе выполнены 1002 операции на открытом сердце с искусственным кровообращением.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В развитии системы здравоохранения, применении новейших методик в том числе заключается стратегия лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Самарский областной клинический кардиологический диспансер в период пандемии продолжает работать в штатном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

В областном кардиодиспансере в 2021 году выполнены 1002 операции на открытом сердце с искусственным кровообращением.

По статистике чаще всего врачи выполняли коронарное шунтирование, хирургическое вмешательство пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС).

«Значительно увеличилось количество таких операций больным с осложнениями ИБС – инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, — пояснил заместитель главного врача диспансера им. В.П. Полякова, главный сердечно-сосудистый хирург Самарской области Дмитрий Кузнецов. — Результаты этих операций сопоставимы с показателями ведущих мировых клиник».

Хирургическое лечение больных с приобретенными пороками сердца – еще один важный раздел работы хирургов кардиодиспансера. В 2021 году выполнено 230 операций больным с этой патологией. Результаты лечения соответствуют показателям ведущих клиник России. Важно, что в кардиодиспансере из года в год увеличивается количество реконструктивных операций на клапанном аппарате сердца, большому количеству больных с этой тяжелой патологией удается сохранить собственный клапан сердца, тем самым исключить в дальнейшем риски, связанные с наличием в сердце искусственного клапана.

«В два раза выросло количество наиболее сложных операций при аневризме грудной аорты – протезирования всей дуги аорты у больных с аневризмой и расслоением аорты. Все пациенты после этих операций были благополучно выписаны из стационара», — отметил Дмитрий Валерьевич.