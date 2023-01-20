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За год работы детского паллиативного отделения специалисты оказали помощь 135 юным жителям региона

20 января 2023 18:58
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Это дети с тяжёлыми формами ДЦП, врождёнными пороками развития центральной нервной системы, генетическими патологиями, редкими орфанными заболеваниями.

Год назад в стенах детского паллиативного отделения на базе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина приняли первого пациента. За это время помощь в стационаре получили 135 юных жителей региона — дети с тяжёлыми формами ДЦП, врождёнными пороками развития центральной нервной системы, генетическими патологиями, редкими орфанными заболеваниями.

Напомним, первое в регионе специализированное детское отделение паллиативной помощи создано при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области, активном содействии Благотворительного фонда «ЕВИТА». Фонд оказывает юридическую, психологическую и консультационную поддержку семьям с неизлечимо больными детьми.

В стационаре развернуты 9 палат совместного пребывания родителя и ребенка, каждая оснащена необходимым бытовым и медицинским оборудованием. В штате отделения — врачи-педиатры, специализирующиеся на оказании паллиативной помощи, медицинский психолог, специалисты по лечебной физкультуре и массажу. Поскольку отделение создано на базе многопрофильной больницы, пациентам доступен широкий спектр обследований и лечебных процедур в рамках плановой госпитализации. Подобные центры есть лишь в нескольких регионах России.

 «Открытие детского паллиативного отделения стало одним из самых значимых событий в развитии самарского здравоохранения за последние годы, — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Забота о детях с прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями требует не только медицинского, но и гуманного, милосердного подхода. Врач находится с пациентом и его семьей по одну сторону баррикад, они вместе противостоят болезни. И очень важно, чтобы все необходимые для этого ресурсы были задействованы. При поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы обеспечиваем детей специальным энтеральным питанием. Усовершенствовать работу патронажных бригад в ближайшее время позволит создание единой выездной паллиативной службы».

Средняя продолжительность госпитализации в паллиативное отделение — 18 дней. Здесь врачи проводят лабораторные и функциональные исследования, лечебные процедуры, требующие специальной подготовки пациента и дальнейшего медицинского наблюдения. Так, в 2022 году в отделении проведены 18 операций по установке гастрономических трубок.

 «У нас проходят лечение дети на аппаратах ИВЛ, с гастро- и трахеостомами, пациенты, которым необходима санация ротовой полости, — рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по паллиативной помощи детям, заведующая детским паллиативным отделением больницы им. В.Д. Середавина, врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Калинина. — Отдельное направление работы — обучение родителей навыкам ухода за тяжело больными детьми, оказание им психологической помощи. В первые месяцы многое было для нас в новинку, но мы быстро учились. Принимали участие в конференциях по паллиативной помощи, обменивались опытом с коллегами из других регионов. Были командировки в Елизаветинский детский хоспис, "Дом с маяком" в Москве. Летом принимали здесь, в отделении, экспертов проекта Общероссийского Народного Фронта "Регион заботы" совместно с представителями фонда помощи хосписам "Вера". От лица коллектива нашего отделения благодарю всех, кто помогает нам совершенствовать подходы к работе. И конечно, огромное спасибо всем родителям наших пациентов за доверие и поддержку».

Среди пациентов отделения — маленькая Настя. Она находилась под наблюдением врачей больницы имени В.Д. Середавина с первых дней своей жизни. На днях девочка вместе с мамой и в сопровождении специалистов отправилась домой.

 «Основное заболевание Насти — бронхолегочная дисплазия. Она родилась на сроке 28 недель в Перинатальном центре и первые 8 месяцев находилась в реанимации. Когда Настя стабилизировалась, нас положили в паллиативное отделение, — рассказала мама девочки Наталья. — Благодарю всех врачей и медсестер за отзывчивость, участливое отношение. Сейчас Настя чувствует себя хорошо, и я научилась со всем справляться. При содействии фонда "ЕВИТА" мы получили аппарат ИВЛ экспертного уровня, который можно использовать дома. Он позволяет настроить параметры, с которыми Насте комфортно дышать. Сейчас мы с дочкой дома. Будем возвращаться в отделение на плановую госпитализацию».

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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