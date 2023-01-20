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За год более 1000 пациентов областного онкодиспансера получили помощь на современном ангиографе 

20 января 2023 14:43
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Современное оборудование позволяет проводить диагностические и лечебные вмешательства под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.  

Более года специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера оказывают помощь пациентам на новом ангиографическом комплексе, поставленном в рамках национального проекта «Здравоохранение». Современное оборудование позволяет проводить диагностические и лечебные вмешательства под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.  

Новая матрица аппарата позволяет увеличивать скорость обработки изображений и снижает лучевую нагрузку на пациента во время медицинских вмешательств. Аппарат обладает комплексом онкологических программ для выполнения операций по эмболизации сосудов и чрескожных пункционных вмешательств (на любых органах и системах, где возможно установить доступ под R- контролем). 

«Новый ангиограф используется в отделении уже более года, и это очень ценное обновление. За счет обновленного специализированного программного обеспечения он работает гораздо быстрее предыдущего, в лучшем качестве и более оперативно обрабатывает снимки. За счет новой матрицы аппарата на пациента во время лечения снижается лучевая нагрузка. На новом аппарате у нас появилась возможность проводить математическую обработку изображений с построением трехмерной модели, что позволяет вычислять траекторию оптимального движения по сосудам к опухоли, находить питающий сосуд и подавать в него химиотерапевтический препарат. Также аппарат позволяет находить оптимальные траектории для выполнения биопсий и радиочастотных абляций. Все эти возможности очень важны в процессе работы, в плане оценки локализации опухоли, размеров, питающих сосудов и оценки результатов эмболизации. Врач все может сделать сразу же на столе, не отправляя пациента на компьютерную томографию», - рассказал   заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, к.м.н., Александр Скупченко.

Пациентка Ирина Викторовна поступила на лечение в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения онкодиспансера уже во второй раз. По показаниям и назначению лечащего врача на новом ангиографическом аппарате ей назначили курс химиоэмболизации. Химиоэмболизация – это малоинвазивная процедура, применяемая для лечения злокачественных опухолей различной локализации, но прежде всего печени, в которой у пациентки обнаружились метастазы.

«Я знаю, что мое лечение проводится на современном оборудовании. Химиопрепарат при лечении распространяется не по всему организму, а только в печень, что гораздо более эффективно и щадит мой организм. Во время процедуры я нахожусь в сознании и могу беседовать с врачом, потому что наркоз дается не полный, а только на нижнюю часть тела», - отметила пациентка.

Борьба с онкологическими заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В целях реализации нацпроекта в регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, профилактике, раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, а также совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений.

 «В рамках национального проекта свыше  230 единиц оборудования с 2019 года в целом получила онкослужба региона. Один из высокотехнологичных «тяжелых» аппаратов, которые мы получили - это ангиограф. Он позволяет оказывать помощь пациентам даже с распространенным онкологическим процессом, тем самым позволяет увеличивать пациентам самое главное - продолжительность жизни. В 2022 году более 1000 пациентов получили помощь на ангиографическом аппарате, как в диагностическом, так и в лечебном плане», - сообщил   главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач областного онкодиспансера Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

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Современное оборудование позволяет проводить диагностические и лечебные вмешательства под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.  
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