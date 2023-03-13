За 2 месяца этого года диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 140 тысяч жителей региона

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За 2 месяца 2023 года диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 140 тысяч жителей Самарской области старше 18 лет.



Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и факторов риска их развития.



По итогам диспансеризации:

- впервые выявлено 120 случаев злокачественных новообразований

- 323 случаев сахарного диабета

- 3242 случаев болезней системы кровообращения, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, ишемические болезни сердца, цереброваскулярные болезни.



«У 13,4% граждан, пришедших на диспансеризацию, регистрировались высокие цифры артериального давления, у 11,7% отмечался повышенный уровень холестерина крови, у 4,1% - повышенный уровень сахара крови, 21,5% имели избыточную массу тела или ожирение», - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области Юрий Мальшин.



Все пациенты, у которых по итогам диспансеризации выявлены заболевания, взяты на диспансерное наблюдение, им даны необходимые рекомендации и своевременно назначено лечение.



Медработники приглашают всех жителей посетить поликлиники с профилактической целью. Особое внимание пациентам, имеющим хронические неинфекционные заболевания и находящимся на диспансерном наблюдении у врача-терапевта или врача-кардиолога. Обследования и консультации в рамках диспансеризации помогут своевременно выявить и предупредить осложнения, обострения уже имеющегося заболевания.



«Благодаря внедрению принципов бережливого производства мы организуем процессы в поликлиниках так, чтобы пациент смог пройти первый этап диспансеризации за один день. По показаниям назначается второй этап диспансеризации - более углубленные обследования в зависимости от тех факторов риска и той патологии, которые были выявлены на первом этапе. Это инструмент заботы о своем здоровье, который надо использовать, и обязательно посещать поликлинику с профилактической целью», - отметил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.



Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Фото: минздрав СО