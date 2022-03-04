Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП
Госдума приняла во втором и третьем чтении проект о наказании за фейки о ВС России
Госдума приняла во втором и третьем чтении проект о наказании за фейки о ВС России
В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов
В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов
В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона
В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона
В Самарской области увеличится количество министров
В Самарской области станет больше министров
Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России
Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
У самарской гостиницы «Россия» могут отобрать ее название
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юные пациенты Сергиевской больницы получают медпомощь в обновленном подразделении

4 марта 2022 11:08
94
Юные пациенты Сергиевской больницы получают медпомощь в обновленном подразделении

Пациенты детского поликлинического отделения Сергиевской центральной районной больницы получают медицинскую помощь в новых условиях. В подразделении выполнен капитальный ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Программа реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Улучшение условий оказания медицинской помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Напомним, ранее в рамках национального проекта «Здравоохранение» преобразилась входная зона детской поликлиники в селе Сергиевск. В подразделении появилась открытая регистратура, зоны комфортного ожидания приема для маленьких пациентов и их родителей. Теперь в ходе капитального ремонта преобразились и другие помещения.

В обновленном подразделении внедрены принципы бережливого производства. Они направлены на создание наиболее комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

«Мы оптимизировали работу отделения, передав часть функций врача среднему медперсоналу: сотрудники направляют наших маленьких пациентов на ультразвуковую диагностику, эхокардиографию и другие исследования, и на первичный прием к врачу-педиатру пациент приходит уже с результатами анализов, — рассказала заместитель главного врача Сергиевской больницы Светлана Васильева. —  Кроме того, кабинеты специалистов организованы по принципу «5C», который заключается в рациональном обустройстве рабочего места. Когда врач принимает в наиболее оптимальных условиях, он менее подвержен утомляемости и может уделить больше внимания пациенту. Это на мой взгляд, главное, чего нам удалось достичь».

Врач-педиатр Диана Старкова родилась в поселке Суходол Сергиевского района и с детства посещала детскую консультацию в районном центре. В 2014 году Диана Владимировна заключила с Сергиевской больницей договор о целевом обучении в СамГМУ. С февраля 2020 года специалист ведет прием пациентов в детском поликлиническом отделении.

«Конечно, мне приятно видеть, как подразделение преобразилось. Родители наших юных пациентов, их бабушки и дедушки, многие из которых, как и я, с детства получали медпомощь в этой поликлинике, также с удовольствием приходят сюда с детьми», — отметила Диана Владимировна.

Также проведен капитальный ремонт в 6 подразделениях Сергиевской больницы, в том числе в офисах врачей общей практики в поселке Светлодольск, селах Воротнее, Кармало-Аделяково и Сидоровка, а также в фельдшерско-акушерском пункте в селе Чекалино. В селе Спасское возведен новый фельдшерско-акушерский пункт.

В этом году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области» будет проводиться капитальный ремонт в 42 подразделениях учреждений здравоохранения Самарской области.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
110
Юные пациенты Сергиевской больницы получают медпомощь в обновленном подразделении
4 марта 2022  11:08
Юные пациенты Сергиевской больницы получают медпомощь в обновленном подразделении
94
В подразделении выполнен капитальный ремонт.
3 марта 2022  16:57
Пациенты детского отделения Сергиевской ЦРБ получают медпомощь в новых условиях
437
Сегодня, 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха
3 марта 2022  14:03
Сегодня, 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха
513
Дмитрий Азаров побывал в детском поликлиническом отделении Красноярской центральной районной больницы.
2 марта 2022  15:12
Здоровье – детям: детская поликлиника Красноярской ЦРБ стала «бережливой»
630
В детской больнице Тольятти улучшили условия оказания медпомощи
1 марта 2022  13:55
В детской больнице Тольятти улучшили условия оказания медпомощи
810
В Самарской области вновь введен карантин по бешенству
1 марта 2022  10:52
В Самарской области вновь введен карантин по бешенству
615
Оперштаб одобрил предложения по снятию некоторых ограничений для несовершеннолетних.
28 февраля 2022  22:36
Ситуация с заболеваемостью школьников стабилизируется - Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба по борьбе с COVID – 19
1231
992 подростка уже сделали прививку от COVID-19.
28 февраля 2022  17:44
В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции
913
В обновленном подразделении получают медицинскую помощь более 200 жителей, в том числе более 30 детей.
28 февраля 2022  17:33
В селе Костюнькино начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт
900
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5211
Весь список
В центре внимания
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
100
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно
4 марта 2022  10:00
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно"
205
Мы создали запас прочности: Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
4 марта 2022  09:44
"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
138
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
3 марта 2022  11:09
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
970
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
623
Весь список