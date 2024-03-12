Юные пациенты региона получают помощь в новом консультативном центре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это уже третий зимний чемпионат, который выигрывают сызранские пожарные.
Сызранские огнеборцы – победители зимнего чемпионата города по футболу
В Самаре активисты собрались на площади Славы. Со сцены звучали патриотические песни, а лидеры общественного мнения высказывали свою позицию.
В Самаре состоялся митинг-концерт «Вместе - За Россию!».
Чествование энергетиков прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор Самарской области поблагодарил династию энергетиков «Т Плюс»
Заболевание в 85% случаев протекает бессимптомно.
Главный инфекционист региона: характерные симптомы при вирусном гепатите С отсутствуют
Особую известность Яцкина получила благодаря таким картинам, как "Женщины", "Уроки французского" и "Слово для защиты".
Умерла ушедшая в монастырь заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина
Как только установятся постоянные положительные среднесуточные температуры воздуха, начнется дорожно-строительный сезон.
В Самаре продолжается сезонная уборка, а также выполняется аварийно-ямочный ремонт дорог
Ранее маршрут следовал от Центрального вокзала до 113 км. 
В Самаре маршрут № 215 продлен до поселка Сухая Самарка
Здесь выполнили ремонт и внедрили технологии бережливого производства.
В отделении Большеглушицкой ЦРБ наблюдаются и проходят обследования свыше 16 тысяч жителей района
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
-0.12
EUR 99.13
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юные пациенты региона получают помощь в новом консультативном центре

12 марта 2024 14:58
259
В подразделении ведут плановый консультативный прием детей с различными патологиями. Здесь сосредоточена помощь по 13-ти специальностям.

Современный консультативно-диагностический центр Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой был открыт в конце 2023 года и разместился в новом здании. Оно возведено благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

С работой обновленного подразделения ознакомились врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, заместитель председателя областного парламента Александр Живайкин, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова и другие представители областного парламента.

В подразделении ведут плановый консультативный прием детей с различными патологиями. Здесь сосредоточена помощь по 13-ти специальностям - врачи-неврологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, хирурги, травматологи, аллергологи, гастроэнтерологи, гематологи и другие специалисты узкого профиля. Ежедневно помощь получают порядка 300 юных пациентов. Кроме того, осуществляется забор крови для проведения лабораторной диагностики, проводят УЗИ и ЭКГ.

«Такая концентрация узких специалистов и диагностических исследований помогает в проведении диспансеризации и плановых медосмотров. Особенно важно это для пациентов раннего возраста. За один день родителям с малышом удается получить консультации докторов всех необходимых профилей. Ранее для этого требовалось гораздо больше времени: врачи находились в трех различных корпусах по разным адресам в приспособленных помещениях», - рассказала главный врач Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Ольга Галахова.

В центре внедрены принципы бережливого производства. К лету планируется полностью завершить благоустройство прилегающей территории.

«Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" мы улучшаем условия для юных пациентов и медработников. Консультативно-диагностический центр областной детской больницы значимый объект не только для Самары, но и для всего региона. Здесь плановую помощь получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник. Развитие детского здравоохранения в регионе продолжается. В настоящее время началось строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе», - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Марина Антимонова уверена, что внимание к первичному звену здравоохранения должно быть особым, ведь именно в в поликлиники и амбулатории обращается за помощью большая часть всех пациентов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Заболевание в 85% случаев протекает бессимптомно.
12 марта 2024, 19:20
Главный инфекционист региона: характерные симптомы при вирусном гепатите С отсутствуют
Заболевание в 85% случаев протекает бессимптомно. Здравоохранение
140
Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену.
11 марта 2024, 15:46
В Самаре в Куйбышевском районе новая поликлиника начала принимать первых пациентов
Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену. Здравоохранение
660
Здоровый образ жизни – ваш лучший друг!
10 марта 2024, 15:29
Самарский врач акушер-гинеколог рассказал о правилах подготовки к здоровой беременности
Здоровый образ жизни – ваш лучший друг! Здравоохранение
710
Здравоохранение
Заболевание в 85% случаев протекает бессимптомно.
12 марта 2024  19:20
Главный инфекционист региона: характерные симптомы при вирусном гепатите С отсутствуют
147
Здесь выполнили ремонт и внедрили технологии бережливого производства.
12 марта 2024  17:58
В отделении Большеглушицкой ЦРБ наблюдаются и проходят обследования свыше 16 тысяч жителей района
237
В подразделении ведут плановый консультативный прием детей с различными патологиями. Здесь сосредоточена помощь по 13-ти специальностям.
12 марта 2024  14:58
Юные пациенты региона получают помощь в новом консультативном центре
259
В Тольятти открылся обновленный Центр промышленной медицины ФМБА России
12 марта 2024  13:21
В Тольятти открылся обновленный Центр промышленной медицины ФМБА России
282
Благодаря программе «Земский доктор» за три года в Кинельскую больницу трудоустроились 29 врачей
12 марта 2024  12:00
Благодаря программе «Земский доктор» за три года в Кинельскую больницу трудоустроились 29 врачей
332
в селе Благодаровка Борского района работает современный ФАП
12 марта 2024  11:48
В селе Благодаровка Борского района работает современный ФАП
284
Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену.
11 марта 2024  15:46
В Самаре в Куйбышевском районе новая поликлиника начала принимать первых пациентов
660
Чтобы разнообразить вкус блинов и сделать их более полезными, можно добавить в тесто овощи, зелень или ягоды.
11 марта 2024  14:16
Минздрав РФ: как сделать блины полезными
648
Работа нового медицинского пункта выстроена с учетом бережливых технологий.
11 марта 2024  14:12
В селе Благодаровка Борского района работает современный ФАП
609
Здоровый образ жизни – ваш лучший друг!
10 марта 2024  15:29
Самарский врач акушер-гинеколог рассказал о правилах подготовки к здоровой беременности
710
Весь список
В центре внимания
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
294
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
294
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024  12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
484
каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
12 марта 2024  10:14
Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
287
Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма названо создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.
11 марта 2024  18:13
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
741
Весь список