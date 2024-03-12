Юные пациенты региона получают помощь в новом консультативном центре

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Современный консультативно-диагностический центр Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой был открыт в конце 2023 года и разместился в новом здании. Оно возведено благодаря национальному проекту "Здравоохранение".



С работой обновленного подразделения ознакомились врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, заместитель председателя областного парламента Александр Живайкин, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова и другие представители областного парламента.



В подразделении ведут плановый консультативный прием детей с различными патологиями. Здесь сосредоточена помощь по 13-ти специальностям - врачи-неврологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, хирурги, травматологи, аллергологи, гастроэнтерологи, гематологи и другие специалисты узкого профиля. Ежедневно помощь получают порядка 300 юных пациентов. Кроме того, осуществляется забор крови для проведения лабораторной диагностики, проводят УЗИ и ЭКГ.



«Такая концентрация узких специалистов и диагностических исследований помогает в проведении диспансеризации и плановых медосмотров. Особенно важно это для пациентов раннего возраста. За один день родителям с малышом удается получить консультации докторов всех необходимых профилей. Ранее для этого требовалось гораздо больше времени: врачи находились в трех различных корпусах по разным адресам в приспособленных помещениях», - рассказала главный врач Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Ольга Галахова.



В центре внедрены принципы бережливого производства. К лету планируется полностью завершить благоустройство прилегающей территории.



«Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" мы улучшаем условия для юных пациентов и медработников. Консультативно-диагностический центр областной детской больницы значимый объект не только для Самары, но и для всего региона. Здесь плановую помощь получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник. Развитие детского здравоохранения в регионе продолжается. В настоящее время началось строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе», - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.



Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Марина Антимонова уверена, что внимание к первичному звену здравоохранения должно быть особым, ведь именно в в поликлиники и амбулатории обращается за помощью большая часть всех пациентов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО