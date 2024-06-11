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Вячеслав Федорищев посетил медцентр "Династия"

11 июня 2024 14:20
103
Где появился на свет 6500-й ребенок в регионе после процедуры ЭКО.

В начале встречи сотрудники показали главе региона кабинеты гинеколога и гематолога, психолога, а также лабораторию, где осмотрели оборудование.

- Оно у вас уникальное - это важно. Необходимо поддерживать его состояние. От этого зависит жизнь семей, - подчеркнул врио губернатора.

Глава региона узнал у специалистов об условиях и особенностях работы в центре, а также встретился с родителями 6500-го ребенка, который появился на свет в Самарской области по процедуре ЭКО.

- Государство сейчас очень поддерживает сферу репродуктивного здоровья женщины. Все эти технологии сейчас совершенно бесплатны. Главное прийти и заняться этим вопросом, - рассказала пациентка медцентра.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Медицина Самара

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