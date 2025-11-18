Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"

69

На оперативном совещании в правительстве Самарской области представили результаты масштабной проверки Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), выявившие системные нарушения в использовании средств.

Губернатор Вячеслав Федоришев дал поручение завершить все мероприятия, связанные с проверками ТФОМС КРУ и до середины декабря 2025 г. передать сводный отчет в Федеральный Фонд ОМС, Генеральную прокуратуру и другие силовые структуры для привлечения виновных к ответственности.

Поводом для углубленного анализа деятельности фонда стало поручение главы региона, данное в октябре 2025 года. Совместная проверка Счетной палаты Самарской области и Федерального ФОМС за период с 2023 по I квартал 2025 г. вскрыла ряд недопустимых фактов. В их числе — 134 случая оплаты медицинской помощи, дата оказания которой была позже даты смерти пациента, и 148 фактов финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу и временно выбывших из системы ОМС.

"Речь идет о самых вопиющих нарушениях — оплата услуг тем, кто физически не мог их получить. Это либо люди, которых уже нет в живых, либо призывники, находящиеся в армии. Это не просто нецелевое использование бюджетных средств, это цинизм и глубокая системная прореха в контроле", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, проверка установила, что средняя стоимость одного случая лечения по ряду профилей в Самарской области превышает аналогичный показатель в других субъектах РФ. Как доложила председатель Счетной палаты региона Ольга Крикова: в области недостаточно мощностей для оказания высокотехнологической медицинской помощи, из-за чего пациенты вынуждены обращаться в клиники других регионов.

"С одной стороны, ТФОМС оплачивает эти услуги по более низким тарифам, что формально выгодно фонду. С другой — для жителей области это создает дополнительное финансовое бремя, связанное с проездом и проживанием. Мы должны решать проблему системно, увеличивая объемы ВМП внутри региона", — отметила Ольга Крикова.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.

По итогам совещания губернатор Вячеслав Федорищев поставил две ключевые задачи. Завершить комплексную проверку ТФОМС и обеспечить правовую оценку: до декабря 2025 г. представить полный отчет и передать все материалы в Федеральный Фонд ОМС, прокуратуру и силовые структуры. Ликвидировать системные причины нарушений: правительству региона, минздраву и ТФОМС поручено активизировать работу по созданию в области дополнительных мощностей для оказания высокотехнологической медицинской помощи, чтобы снизить зависимость от других регионов и повысить доступность услуг для жителей.

Губернатор инициировал проведение повторной проверки Счетной палаты деятельности ТФОМС, которая запланирована на IV квартал 2025 — I квартал 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области