Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"

18 ноября 2025 20:23
69
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.

На оперативном совещании в правительстве Самарской области представили результаты масштабной проверки Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), выявившие системные нарушения в использовании средств.

Губернатор Вячеслав Федоришев дал поручение завершить все мероприятия, связанные с проверками ТФОМС КРУ и до середины декабря 2025 г. передать сводный отчет в Федеральный Фонд ОМС, Генеральную прокуратуру и другие силовые структуры для привлечения виновных к ответственности.

Поводом для углубленного анализа деятельности фонда стало поручение главы региона, данное в октябре 2025 года. Совместная проверка Счетной палаты Самарской области и Федерального ФОМС за период с 2023 по I квартал 2025 г. вскрыла ряд недопустимых фактов. В их числе — 134 случая оплаты медицинской помощи, дата оказания которой была позже даты смерти пациента, и 148 фактов финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу и временно выбывших из системы ОМС.

"Речь идет о самых вопиющих нарушениях — оплата услуг тем, кто физически не мог их получить. Это либо люди, которых уже нет в живых, либо призывники, находящиеся в армии. Это не просто нецелевое использование бюджетных средств, это цинизм и глубокая системная прореха в контроле", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, проверка установила, что средняя стоимость одного случая лечения по ряду профилей в Самарской области превышает аналогичный показатель в других субъектах РФ. Как доложила председатель Счетной палаты региона Ольга Крикова: в области недостаточно мощностей для оказания высокотехнологической медицинской помощи, из-за чего пациенты вынуждены обращаться в клиники других регионов.

"С одной стороны, ТФОМС оплачивает эти услуги по более низким тарифам, что формально выгодно фонду. С другой — для жителей области это создает дополнительное финансовое бремя, связанное с проездом и проживанием. Мы должны решать проблему системно, увеличивая объемы ВМП внутри региона", — отметила Ольга Крикова.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.

По итогам совещания губернатор Вячеслав Федорищев поставил две ключевые задачи. Завершить комплексную проверку ТФОМС и обеспечить правовую оценку: до декабря 2025 г. представить полный отчет и передать все материалы в Федеральный Фонд ОМС, прокуратуру и силовые структуры. Ликвидировать системные причины нарушений: правительству региона, минздраву и ТФОМС поручено активизировать работу по созданию в области дополнительных мощностей для оказания высокотехнологической медицинской помощи, чтобы снизить зависимость от других регионов и повысить доступность услуг для жителей.

Губернатор инициировал проведение повторной проверки Счетной палаты деятельности ТФОМС, которая запланирована на IV квартал 2025 — I квартал 2026 года.

 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025, 19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения. Политика
35
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
18 ноября 2025, 17:12
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан. Здравоохранение
157
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
18 ноября 2025, 17:06
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача. Здравоохранение
179
Здравоохранение
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
18 ноября 2025  20:23
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
69
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
18 ноября 2025  17:12
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
163
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
18 ноября 2025  17:06
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
185
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона
18 ноября 2025  12:56
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона
157
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают
18 ноября 2025  11:22
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают
205
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
17 ноября 2025  20:39
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
454
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
17 ноября 2025  17:32
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
425
Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.
17 ноября 2025  16:16
«Земский доктор»: молодой врач присоединился к коллективу Похвистневской больницы
446
Названо допустимое количество мандаринов в день
17 ноября 2025  14:47
Названо допустимое количество мандаринов в день
389
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
14 ноября 2025  18:01
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
1605
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15623
Весь список
В центре внимания
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
104
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
198
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
226
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
391
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
337
Весь список