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«В 12 раз увеличится число малоинвазивных операций»: в детскую больницу Тольятти поставлено новое оборудование.



В Тольяттинской детской клинической больнице обновили операционную. Операционный блок оснастили современным оборудованием для проведения эндоскопических операций.



«Ежегодно мы выполняем около 3800 операций, в том числе 139 - эндоскопическим способом, - рассказала главный врач детской больницы Светлана Гаршина. – Новое оборудование позволит увеличить долю эндоскопических операций до 50%. Этот способ операций психологически комфортен, позволяет избежать дополнительных переживаний пациентов. Будут минимизированы кровопотери при оперативных вмешательствах».



«Особое внимание уделяем детскому здравоохранению. В ближайшее время в детской больнице Тольятти запланированы также ремонт в отделении реабилитации и поставка необходимого оборудования», - отметил заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев.



Хирурги детской больницы прошли обучение в федеральном учреждении и уже провели 6 операций, 2 из которых были связаны с мочекаменной болезнью.



«Эндоскопическая стойка оснащена по последнему слову техники, - рассказал заведующий хирургическим отделением Валерий Шакиров. - Она отличается широким инструментарием, высокой разрешающей способностью, которая передает качественное изображение. Кроме того, установлен новый операционный стол, который можно регулировать во время операции, лазерный хирургический аппарат и многое другое».



Современное оборудование приобретено за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области и при поддержке ПАО «Татнефть»в лице завода «Тольяттикаучук» , а также «Куйбышевазот». Повышенное внимание медицине оказывает не только государство, но и социально ответственный бизнес.



Генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов: «У компании «Татнефть», частью которой является «Тольяттикаучук», есть хороший девиз: «Вместе - на благо людей». И сегодня мы видим, как в тандеме государство и благотворители помогают детям, которые нуждаются в медицинской помощи. И огромное счастье, что с помощью этого оборудования у детей будет возможность оставаться здоровыми!»



Для тольяттинских предприятий это далеко не первый проект, в рамках которого организована помощь медицинским учреждениям города.



«И самое важное, что в своем стремлении протянуть руку помощи – мы не одиноки. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать больше добрых дел», - подчеркнула директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко.

Фото: минздрав СО