Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет с 5 по 7 апреля по всей стране

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В этом году, в преддверии Всемирного дня здоровья, в период с 5 по 7 апреля, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации в очередной раз проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по всей стране. В Самарской области акция пройдет в трех городах Самаре, Тольятти и Сызрани (адреса в конце сообщения).

Неизменная цель акции – обратить внимание жителей нашей страны на значимость обеспечения единства измерений в жизни каждого из нас. Тонометр, который сейчас есть в каждой семье, — это лучший пример для этого, ведь с его помощью мы следим за состоянием своего здоровья. В рамках акции специалисты системы Росстандарта в каждом регионе страны на безвозмездной основе проведут прием граждан с целью выполнения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. По итогам поверки оборудования, метрологи наших организаций дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

Напомним, акция стартовала пять лет назад в качестве пилотного проекта в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах и уже в третий раз проходит по всей стране. За время проведения акции с 2018 года более 60.000 приборов было проверено, около 10 % из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.

Адреса проведения акции в Самарской области:

г. Самара, ул. Воронежская, 202. Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ»

г. Тольятти, ул. Радищева, 12. Тольяттинский филиал ФБУ «Самарский ЦСМ»

г. Сызрань, ул. Новосибирская, 41. Сызранский филиал ФБУ «Самарский ЦСМ»