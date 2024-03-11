В селе Благодаровка Борского района работает современный ФАП

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в селе возвели модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Ранее около 200 жителей получали медицинскую помощь в приспособленном помещении.



Работа нового медицинского пункта выстроена с учетом бережливых технологий. Например, созданы комфортные условия для маломобильных пациентов.



«Жители могут получить всю необходимую первичную помощь, пройти медосмотры и диспансеризацию в ФАПе. Профилактической работе уделяем сейчас особое внимание. Помогает новое оборудование — электрокардиограф, дефибриллятор, укладки для оказания неотложной и экстренной помощи. И мы отмечаем, что люди с большим удовольствием обращаются в новый ФАП», — рассказал главный врач Борской районной больницы Николай Пастухов.



В новом здании предусмотрено просторное помещение для приема пациентов, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, и зона ожидания приема.



За последние годы в Борском районе также обновили взрослую поликлинику и возвели 6 модульных зданий — 5 ФАПов и ОВОП. Автопарк больницы пополнили 4 новые машины неотложной помощи.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО