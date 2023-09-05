Все роддома региона в электронной форме оформляют медицинские свидетельства о рождении

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Это стало возможным благодаря цифровизации учреждений в рамках национального проекта "Здравоохранение" и внедрению суперсервиса «Рождение ребенка».



" Год назад на территории Самарской области стартовал процесс выдачи медицинских свидетельств о рождении в форме электронного документа. За это время более 2 000 регистраций рождений детей произведены дистанционно в электронном виде. Суперсервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг открывает для мам новорожденных целый пакет услуг. Он позволяет по одному электронному заявлению оформить для ребенка свидетельство о рождении, регистрацию по месту жительства, СНИЛС, ИНН и полис обязательного медицинского страхования. В рамках суперсервиса подбирается пакет всех положенных пособий и предоставляется возможность подать заявление на их выплаты онлайн", - рассказал руководитель управления информатизации и внедрения принципов бережливого производства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.



Чтобы получить набор услуг суперсервиса необходимо предварительно убедиться, что у родителей ребенка подтверждены учетные записи на портале Госуслуг.



Кроме того, необходимо дать согласие на оформление медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа.



"Мы призываем всех готовящихся к рождению детей мам удостовериться, что у них подтверждены учетные записи в Госуслугах и там содержатся актуальные и корректные данные, и непременно воспользоваться преимуществами суперсервиса «Рождение ребенка», запросив оформление свидетельства о рождении в электронной форме", - подчеркнул Егор Ефимов.



С более подробной информацией о возможностях суперсервиса можно ознакомиться по ссылке.

Фото: соцсети