Все отделения врачей общей практики Нефтегорского района оснащены автотранспортом

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Автомобиль на базе Lada Granta и Niva, оснащённая носилками, поставлены в этом году в Нефтегорскую центральную районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.



Всего за последние несколько лет в Нефтегорскую больницу в рамках нацпроекта поставлено 12 единиц автотранспорта.



Каждое подразделение больницы в населенных пунктах – Нефтегорск, Алексеевка и Утевка – оснащено автомобилями неотложной помощи. Они также помогают специалистам транспортировать маломобильных пациентов в больницу и другие медучреждения Самарской области.



Один из автомобилей закреплён за ФАПом в селе Семёновка, на нем самостоятельно ездит фельдшер.



«С новыми автомобилями помощь стала более оперативна и доступна, время ожидания значительно сократилось. В любое время мы можем доехать в самый отдалённый населённый пункт и оказать пациенту необходимую помощь», – отметила главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО