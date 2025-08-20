Я нашел ошибку
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса

20 августа 2025 16:59
141
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую городскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса.

Аппарат оснащен 4 специализированными датчиками. Это позволяет выполнять полный спектр исследований органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, сосудов, артерий и вен. Отдельное преимущество — наличие датчика для проведения эхокардиографии. Также на аппарате можно проводить исследования органов малого таза у женщин и УЗИ предстательной железы у мужчин.

"Современный УЗИ-аппарат не только расширил перечень доступных в поликлинике исследований, но и значительно повысил их качество и скорость. Ежедневно с его помощью проводится до 50 исследований", - рассказал главврач Василий Милованов.

Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.

«Это именно тот комплекс, который нужен для поликлиники, – отметила заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Анна Семёнова, – Четкая визуализация картинки позволяет тратить меньше времени на одно исследование, при этом значительно повышая его качество. Уже были случаи, когда на этом аппарате выявляли онкологию, например, недавно при УЗИ молочной железы у женщины была диагностирована опухоль на ранней стадии. Для нас это исключительно важно, особенно в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

