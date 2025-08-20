В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса

141

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую городскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса.



Аппарат оснащен 4 специализированными датчиками. Это позволяет выполнять полный спектр исследований органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, сосудов, артерий и вен. Отдельное преимущество — наличие датчика для проведения эхокардиографии. Также на аппарате можно проводить исследования органов малого таза у женщин и УЗИ предстательной железы у мужчин.



"Современный УЗИ-аппарат не только расширил перечень доступных в поликлинике исследований, но и значительно повысил их качество и скорость. Ежедневно с его помощью проводится до 50 исследований", - рассказал главврач Василий Милованов.



Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.



«Это именно тот комплекс, который нужен для поликлиники, – отметила заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Анна Семёнова, – Четкая визуализация картинки позволяет тратить меньше времени на одно исследование, при этом значительно повышая его качество. Уже были случаи, когда на этом аппарате выявляли онкологию, например, недавно при УЗИ молочной железы у женщины была диагностирована опухоль на ранней стадии. Для нас это исключительно важно, особенно в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями».



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО