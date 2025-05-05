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В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарскую городскую больницу №7 поступило 5 новых автомобилей неотложной медицинской помощи.



Автотранспорт используется ежедневно — для выездов специалистов на дом, доставки биоматериалов в лабораторию.



«Новые автомобили повышают скорость оказания медицинской помощи пациентам. Это особенно важно для нашего района: мы обслуживаем 5 поселков, а протяженность территории составляет почти 80 километров», - отметила главный врач больницы Анна Дубасова.



Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей LADA Granta медицинским учреждениям региона. До конца года в медучреждения Самарской области будет поставлено 110 единиц автотранспорта, в том числе специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемными устройствами и носилками. В общей сложности предусмотрено 197 единиц автотранспорта.

Фото: минздрав СО