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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарскую городскую больницу №5 в этом году поставлены две машины для работы в службе неотложной помощи.



С апреля этого года на новых автомобилях осуществлено более 2300 выездов.



«Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения поэтапно развиваются наши подразделения. Это оснащение современным диагностическим оборудованием, открытие центра амбулаторной онкологической помощи, обновление автопарка, - отметила главный врач Самарской больницы №5 Ольга Чуйкова. - Машины позволяют оперативно оказывать неотложную помощь нашим пациентам на дому, а также используются для доставки пациентов в учреждения для получения высокотехнологичных диагностических услуг».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены всего 97 новых машин.

Фото: минздрав СО