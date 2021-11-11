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Врачи–ортопеды Самарского областного онкодиспансера провели две высокотехнологичные операции

11 ноября 2021 17:23
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Операции позволили избежать ампутации конечностей у пациентов и сохранить им качество жизни.

Врачи–ортопеды Самарского областного клинического онкологического диспансера провели две высокотехнологичные операции, которые позволили избежать ампутации конечностей у пациентов и сохранить им качество жизни. 

Один из пациентов обратился в областной онкодиспансер с жалобами на боль в плече, при обследовании было выявлено первичное поражение другого органа и метастаз в плечевой сустав. Благодаря слаженной работе команды профессионалов пациенту провели органосохраняющую операцию, после которой он чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

 «Я на плечо упал - это было еще в прошлом году. Прошел обследование в своей поликлинике, и меня направили в онкодиспансер, - рассказал Николай Корабейников. -  Здесь мне сделали две операции. Сейчас чувствую себя хорошо, скоро поеду домой».

Опухоли опорно-двигательной системы относятся к достаточно редким видам онкологических заболеваний. Они встречаются у 3% пациентов, однако при многих злокачественных процессах, при прогрессировании заболевания происходит метастазирование в кости. На протяжении длительного времени специалисты применяли радикальный вид операций при поражении злокачественными новообразованиями суставов и костей. Очаговое образование ампутировалось, что влекло за собой психологическую и физическую травму для пациента и, соответственно, инвалидность в связи с утратой конечности. Качество жизни и социальные возможности пациента  были существенно ограничены.

Благодаря современным возможностям медицины, в практику онкоортопедии широко внедряется  онкологическое эндопротезирование. Сегодня оно стало основным методом органосохраняющего лечения при опухолях костей. Важно, что такой подход позволяет улучшить качество жизни онкологических пациентов и не ухудшает прогноз заболевания. В настоящий момент возможно эндопротезирование практически всех крупных суставов.

«За год в отделении нейрохирургии онкодиспансера выполняется более 250 онкоортопедических операций. Подобные сложнейшие операции - порядка 10 в год. Такой вид оперативного лечения в ПФО выполняется в Самарской области и республике Татарстан. Сейчас мы можем сохранять качество жизни наших пациентов, а нередко и улучшать», - подчеркнул врач–ортопед нейрохирургического отделения онкологического диспансера Виктор Иванов. 

Еще одна жительница региона, которой помогли самарские онкологи и провели сложнейшую операцию, тоже готовится к выписке.  «У меня заболело колено, мы обследовались, обнаружили опухоль, - рассказала Валентина. - Нам рекомендовали врачей в этом отделении, поэтому приехали в Самару. Сначала удалили опухоль, а затем мне установили специальный протез. Уже на третий день после операции я начала ходить. Хочу поблагодарить всех врачей: и Виктора Иванова, и Андрея Николаенко,  и всех медсестер за отличную работу, заботу и внимание! Собираюсь уже домой, очень соскучилась по семье и особенно внукам».

«Модернизации отрасли, которая, проходит в рамках нацпроекта, требует большого количества высококвалифицированных, инициативных специалистов-онкологов и обеспечения новым и современным оборудованием. В своей работе мы отдаем приоритет сохранению качества жизни наших пациентов, и для этого в нашем учреждении созданы все условия. Помимо высокотехнологичного оборудования в диспансере работают настоящие профессионалы своего дела», - отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н. Андрей Орлов.

 

Теги: Медицина

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