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Врачи саратовской больницы спасли пациентку, которая съела арбуз с живой осой

10 октября 2022 21:54
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Оса укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отек.

Врачи саратовской городской клинической больницы №6 спасли местную жительницу после укуса осы, которую пациентка на даче случайно взяла в рот вместе с мякотью арбуза, сообщило лечебное учреждение, передает РИА Новости.

Женщина 59 лет у себя на даче ела арбуз и не заметила, как вместе с мякотью взяла в рот живую осу, которая тут же укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отек.

"Пациентке повезло, что соседи смогли быстро доставить ее к нам. Состояние было тяжелое, в результате обширного отека началась асфиксия, спутанность сознания. Оказалось, что у пациентки аллергия на укусы осы, ситуация осложнилась еще и наличием гипертонии... (Дежурным врачам) удалось быстро стабилизировать пациентку и начать консервативное лечение", - цитирует заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова больница в Telegram-канале.

Уточняется, что подобные случаи не единичны и нередко заканчиваются смертельным исходом. "Наиболее опасны укусы ос, пчел и других насекомых именно в полость рта, голову, шею, так как там находится область активного кровоснабжения и яд быстро попадает в мозг. В качестве совета врачи СГКБ №6 напоминают о необходимости иметь при себе медицинскую аптечку с антигистаминными средствами", - отмечается в сообщении.

 

Фото:   ru.freepik.com

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