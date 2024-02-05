Врачи самарского Перинатального центра в очередной раз провели уникальные роды

251

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина пациентка, которой в 2021 году была проведена органосберегающая операция для сохранения репродуктивной функции в связи с врастанием плаценты в область рубца на матке, благодаря командной работе специалистов стала мамой в четвертый раз.



Органосохраняющие операции (метропластика) при врастании плаценты при беременности выполняются в Перинатальном центре областной больницы с 2018 года. И в последние годы ведётся активная работа по совершенствованию методик и технологий с целью минимизированная кровопотери в процессе хирургического вмешательства при таких сложных родах.



Подобные операции проводятся только в акушерских стационарах третьего уровня, где оказывается медицинская помощь специалистами мультидисциплинарных бригад. Таким стационаром в регионе является Перинатальный центр.



Раньше при наличии нескольких рубцов на матке после предыдущего кесарева сечения женщинам предлагалось отказаться от последующих беременностей ввиду высочайшего риска акушерских осложнений, риска разрыва матки по рубцу и массивного кровотечения при родах.



«Реконструктивно-восстановительная операция была проведена во время третьих родов данной пациентке, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель Перинатального центра больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Тезикова. - В ходе операции плаценту, которая повреждала стенку матки и срасталась с ней, удалили вместе с поражённой частью матки. Такая операция позволяет сохранить орган, значительно снизить объём кровопотери, даёт пациентке возможность быстро восстановиться, а самое главное — шанс еще раз родить ребенка».



На сегодняшний день врачи Перинатального центра провели 98 таких операций. К 2024 году уже три пациентки, перенесшие ранее метропластику , смогли вновь забеременеть и уже благополучно родили детей.