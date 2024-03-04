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Врачи Самарского кардиодиспансера помогли предотвратить повторную сосудистую катастрофу

4 марта 2024 19:29
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Специалисты напоминают: после стентирования сосудов сердца необходимо придерживаться строгих рекомендаций лечащего врача.

Сегодня из Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П. Полякова выписали мужчину. Он поступил в медучреждение с подозрением на инфаркт миокарда.

Житель Красноярского района Николай Кадетов два года назад перенес инфаркт миокарда. В кардиодиспансере ему провели стентирование и назначили препараты, которые надо принимать постоянно и на регулярной основе. Как рассказывает мужчина, сначала он наблюдался у врача, соблюдал все рекомендации. Но позже стал пренебрегать этим, забывал и пропускал прием лекарств. Знакомые симптомы не заставили себя ждать. Давящая боль и ухудшение самочувствия вновь привели Николая Николаевича в Самарский кардиологический диспансер.

По итогам обследования врачи диагностировали нестабильную стенокардию, выявили высокий риск развития осложнений ишемической болезни сердца.

"Пациенту провели коронарографию и обнаружили атеросклеротическое поражение, которое возникло на фоне нерегулярного приема лекарств в одном из коронарных сосудов сердца. К счастью, на данном этапе установка стента не потребовалась и ситуацию исправили медикаментозно", - отметила врач-кардиолог 5 кардиологического отделения областного кардиодиспансера Гузель Бикбаева.

 «Мне очень повезло, что врачи кардиологического диспансера помогли мне, и я успел "убежать" от инфаркта. Но моя большая ошибка состоит в том, что я стал пропускать прием таблеток. Их надо принимать постоянно, если хочешь жить. Надо себя беречь и выполнять всё, что прописал врач. У меня три внука, мне их еще женить надо!», - рассказал Николай Кадетов.

Специалисты напоминают: после стентирования сосудов сердца необходимо придерживаться строгих рекомендаций лечащего врача и принимать все назначенные лекарственные препараты.

"Крайне важно после установки стента принимать кроворазжижающие препараты для предотвращения осложнений. Кроме того, стоит внести изменения в свой образ жизни", - подчеркнула врач-кардиолог.

Также всем пациентам, после перенесенных сосудистых катастроф, необходимо:

- избавиться от вредных привычек - курения и употребления алкоголя
- ограничить потребление насыщенных жиров и соли
- регулярно контролировать артериальное давление и уровень холестерина
 - снизить уровень стресса
- быть под наблюдением лечащего врача поликлиники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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