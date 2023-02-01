Врачи России и Белоруссии разработают новые методы лечения детей с деформациями позвоночника, в том числе ДЦП

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В Совете Федерации 1 февраля прошла выставка лучших отечественных разработок в сфере медицинских технологий. На экспозиции показали и результаты совместных проектов медиков Союзного государства России и Белоруссии. Это уникальные методы лечения для детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Их уже используют на практике. А в планах российских и белорусских специалистов разработка новых технологий для лечения детей с нейроортопедической патологией, в том числе ДЦП, пишет "Парламентская газета".

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с журналистами рассказал о новых медицинских технологиях, которые появились благодаря совместным проектам России и Белоруссии.

Одна из таких программ, на которую из союзного бюджета выделили 95,7 миллиона российских рублей, — «Спинальные системы». Она позволила помочь детям, проходящим лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге и в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске.

«Так, 8 июля прошлого года в Минске хирурги из России и Белоруссии провели редкую операцию пятилетнему ребенку с врожденной патологией позвоночника, — привел пример Мезенцев. — Еще одну уникальную операцию сделали в медицинском центре имени Турнера. Значимо, что руководство центра безотлагательно откликнулось на просьбу о проведении восстановительного лечения девочки 11 лет, получившей минно-взрывную травму в результате обстрела Донецка силами ВСУ».

Директор центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Сергей Виссарионов рассказал «Парламентской газете», что программу Союзного государства «Спинальные системы» реализовывали в течение четырех лет — с 2017 по 2020 год. В результате совместной работы для детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника были созданы методы оперативного вмешательства и несколько вариантов уникальных металлоконструкций, не имеющих мировых аналогов. Их уже используют на практике, подчеркнул специалист.

За эти четыре года в центре имени Турнера прооперировали более 20 детей с врожденной деформацией позвоночника. А уже после завершения программы такое лечение получили более 90 маленьких пациентов. Ежегодно клиника оперирует и более 50 детей с нестабильными и осложненными повреждениями позвоночника. Как правило, такие тяжелые травмы дети получают при падении с высоты или в результате дорожно-транспортных происшествий, объяснил Виссарионов. Чтобы им помочь, очень важно сделать операцию уже в первые часы после повреждения.

«Уникальность нашего подхода заключается в том, что за одну-единственную операцию мы можем полностью исправить врожденную деформацию и создать условия для нормального роста и развития ребенка», — подчеркнул Виссарионов.

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