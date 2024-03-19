Врачи региона проконсультировали более 300 пациентов в рамках проекта «Забота рядом»

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Региональный проект, который стартовал год назад, активно реализуется с начала 2024 года. Его цель - повысить доступность первичной и специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов.



Специалисты областных учреждений выезжают в районные больницы для обследования и консультирования пациентов, проведения обучения и организационно-методической работы. В проекте участвуют врачи:

областного онкодиспансера

областного кардиодиспансера

областного противотуберкулезного диспансера

областного госпиталя для ветеранов войн

больницы имени Середавина

больницы имени Ерошевского.



«В этом году в проекте активно участвуют и сотрудники центра «Возвращение» и областного госпиталя для ветеранов войн. В рамках выездов они проводят обследования и консультирование участников СВО и членов их семей, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. – В этом году планируем выездные мероприятия во всех муниципальных районах и малых городах Самарской области с привлечением врачей 21 специальности».



Специалисты проекта уже осуществили выезды в Похвистневскую, Борскую и Жигулевскую больницы, где осмотрели и проконсультировали 333 пациента. В составе медицинских бригад выезжают врачи разных специальностей, в том числе пульмонолог, нефролог, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, уролог, невролог, ревматолог, фтизиатр, ангиохирург, гериатр, хирург.



«Помимо оказания медицинской помощи пациентам и проведения консультаций, цель выездных мероприятий – контроль организации процессов на местах и методическая помощь коллегам», - отметила Элла Малютина.



В центре внимания специалистов организация:

записи на прием

диспансеризации взрослого населения

диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями

льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события

неотложной медицинской помощи на амбулаторном этапе.



Напомним, развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию профилактической медицины.

Фото: pxhere.com