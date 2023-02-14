Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов

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Рекомендуемый объем потребления овощей и фруктов — не менее 400 граммов в день.



«Его нужно разделить на несколько приемов. При этом картофель не учитывается в данном случае из-за глубокой термической обработки и большого содержания крахмалистых компонентов. Важно употреблять именно свежие фрукты и овощи. Предпочтительны местные и сезонные овощи и фрукты, выращенные в зоне нашего проживания. Наконец, фрукты рекомендуется употреблять в первой половине дня, овощи — в любое время», — рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.



На какие же полезные эффекты может рассчитывать человек, следующий данным рекомендациям?



Фрукты и овощи — настоящая кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Это основной естественный источник их поступления.



Чрезвычайно велика польза растительной клетчатки. Клетчатка понижает уровень холестерина, замедляет всасывание глюкозы, снижая риск инсулинорезистентности и сахарного диабета, создает чувство насыщения, что способствует снижению избыточного веса.



Самый главный позитивный эффект клетчатки заключается в естественной, физиологической стимуляции кишечника, что приводит к исчезновению запоров, уменьшению риска развития геморроя и колоректального рака.



«Овощи в качестве гарнира снижают потенциальный вред других высококалорийных компонентов пищи. Поэтому рекомендую всем людям употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. А для того, чтобы убедиться в правильности своего режима питания и получить индивидуальные рекомендации с учетом возраста и состояния здоровья все-таки лучше посоветоваться с врачом. Удобнее всего это будет сделать в ходе ежегодного профилактического осмотра или диспансеризации», — отметил Александр Владимирович.

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