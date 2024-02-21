Врачи областной больницы спасли пациента с острым ишемическим инсультом

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В Региональный сосудистый центр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина бригада скорой помощи доставила 53-летнего мужчину с признаками острого ишемического инсульта.



Ишемический инсульт — острое нарушение кровоснабжения мозга, которое происходит вследствие закупорки сосуда тромбом.



«Пациента доставили в тяжелом состоянии, но во временной интервал, в течение которого можно применить эффективные методы для минимизации повреждений головного мозга после инсульта. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбоэкстракцию. Это операция, во время которой через небольшой прокол вводится специальный катетер и удаляется тромб. Нам удалось восстановить церебральный кровоток и перевести пациента в отделение интенсивной терапии», - рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения областной больницы Дмитрий Цимбалист.



Уже на вторые сутки после операции у мужчины наблюдалось значительное улучшение: он находился в стабильном состоянии, были восстановлены движения в левой ноге и руке.



Техника тромбоэкстракции является относительно новой и высокоэффективной процедурой. Данный метод успешно применяется в областной больнице с 2022 года для лечения пациентов различного возраста. Самый старший пациент - 84 года, а самый молодой - 38 лет. За время применения минимально инвазивных методов лечения специалисты провели 55 тромбоэкстракций.



Врачи напоминают, любые состояния, которые могут повлиять на сосудистую стенку и свертываемость крови, могут привести к развитию инсульта, в том числе гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов. Повышает риск развития сосудистой катастрофы употребление алкоголя и курение. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры для выявления факторов риска.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области проводится при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.



Как распознать инсульт по внешним признакам? У больного нарушена мимика, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка. Ослаблена рука, нога. Есть проблемы с речью. Главное при этом – действовать быстро.

При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

Фото: минздрав СО