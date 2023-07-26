Врачи областного центра медицины катастроф проводят тренинги по оказанию первой помощи для участников «iВолги»

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Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи круглосуточно дежурят на Мастрюковских озерах, где в эти дни проходит Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».



В полевом медицинском пункте работают бригады экстренного реагирования. На днях специалисты провели мастер-класс для старших кураторов форума по оказанию первой помощи под руководством главного внештатного специалиста по первой помощи Владимира Демьяненко и заместителя директора областного центра медицины катастроф, врача анестезиолога-реаниматолога Марии Горбуновой.



«Своевременно и правильно оказанная первая помощь часто является решающим фактором при спасении жизни. Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи обучает приемам первой помощи всех желающих. Для отработки практических навыков оказания первой помощи при жизнеугрожающих состояниях созданы учебные классы, оборудованные самыми современными тренажерами. На форуме наша задача — проинформировать сотрудников, работающих с большими группами людей, как распознать неотложное и экстренное состояние и как действовать до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — отметила Мария Горбунова.



Ежедневно до 28 июля врачи медицинского пункта будут проводить мастер-классы по оказанию первой помощи для участников молодежного форума.

Фото: минздрав СО