Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем

18 августа 2025 11:46
123
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.

Нехватка железа затрагивает до трети женщин, оставаясь самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире. Об этом сообщили в журнале BBC Science Focus, пишут "Известия".

Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, анемия выявляется у 31% женщин репродуктивного возраста, 36% беременных и 40% детей до пяти лет.

В публикации подчеркивается, что воспалительные процессы, возникающие при острых или хронических заболеваниях, включая ожирение, способны снижать усвоение этого микроэлемента. Дефицит железа ведет к снижению уровня гемоглобина и развитию анемии, сопровождающейся бледностью кожи, усталостью, одышкой, учащенным или нерегулярным сердцебиением. Он повышает риск осложнений во время беременности и родов, задержек роста и развития мозга у детей, а также смертности среди матерей и младенцев.

Основным способом лечения дефицита железа названы пероральные препараты микроэлемента. Для людей с побочными эффектами, такими как тошнота или запор, специалисты советуют принимать их через день. При тяжелых формах дефицита или непереносимости таблеток возможно внутривенное введение железа.

Кроме того, предотвратить многие случаи дефицита можно с помощью питания. В рацион стоит включить продукты, богатые железом, — бобовые, зеленые листовые овощи, семена, орехи, обогащенные железом злаки. Также источником легкоусвояемого микроэлемента может быть умеренное количество красного мяса. При растительном питании усвоению железа способствует сочетание таких продуктов с источниками витамина С, например лимонным соком или ягодами.

Врачи предупредили, что чай и кофе, содержащие полифенолы, могут мешать усвоению данного элемента.

 

Фото:  pxhere.com

