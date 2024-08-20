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Врачи двух больниц (Самары и Тольятти) спасли жизнь мужчине с разрывом сердца

20 августа 2024 12:24
235
Это одно из редких и грозных осложнений инфаркта миокарда, при котором возникает нарушение целостности стенок сердца.

За жизнь 53-летнего пациента из Тольятти боролись врачи Тольяттинской городской клинической больницы №5 и Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова. У мужчины возник разрыв межжелудочковой перегородки - это одно из редких и грозных осложнений инфаркта миокарда, при котором возникает нарушение целостности стенок сердца.

Пациент своевременно поступил в Тольяттинскую больницу с диагнозом инфаркт миокарда. Врачи провели оперативное вмешательство, установили стент. На 7 сутки у пациента возникло нарушение внутренней стенки, которая разделяет правый и левый желудочек. Как отмечают специалисты, это состояние очень опасно, поскольку давление в этих отделах отличается. Такие ситуации случаются крайне редко и происходят в интервале от 3 до 7 суток после инфаркта миокарда.

«К сожалению, предупредить подобный разрыв невозможно. Случай данного пациента довольно редкий. Такое происходит лишь у одного из тысячи перенесших инфаркт миокарда, - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением N4 областного кардиодиспансера Андрей Семагин. - Хирургическое вмешательство сразу после образования дефекта рискованно, так как ткани омертвевшие и сшивать их сложно. Лучше, чтобы прошло 5-7 дней. Это непросто, но тольяттинские коллеги все эти дни оказывали пациенту необходимую помощь и подготовили его к переводу в кардиодиспансер для проведения операции".

В Тольятти пациент находился под наблюдением врачей в реанимации. Затем на машине скорой помощи в сопровождении врачей-реаниматологов кардиодиспансера его доставили в Самару. Кардиохирурги диспансера провели мужчине сложную операцию - пластику дефекта межжелудочковой перегородки. В настоящее время пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на мероприятия по развитию специализированной службы, в том числе на возведение здания для размещения приемно-диагностического отделения областного кардиодиспансера и оснащение современным оборудованием новых центров амбулаторной кардиологической помощи в Самаре, Тольятти и Сызрани.

 

Фото:   минздрав СО / Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара Тольятти

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