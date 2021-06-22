Врачи дали советы для нормального самочувствия в жару

148

Метеорологи предупреждают об аномальной жаре в России на текущей неделе, температура в европейской части страны будет бить рекорды. Опрошенные «Известиями» эксперты дали советы разным категориям граждан о том, как сохранить нормальное самочувствие в таких погодных условиях.

Одной из самых уязвимых категорий в жару являются беременные женщины. По словам врача акушера-гинеколога Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Татьяны Тарабак, главное условие для беременных — не перегреваться. Для этого стоит исключить нахождение на улице с 10:00 до 17:00. Оптимальным местом для прогулок являются парк или сквер, находящиеся подальше от оживленных магистралей, а лучшим решением станет переезд за город — на природе жара переносится легче.

Кроме того, врач рекомендовала пить негазированную воду, чай, соки и морсы, желательно комнатной температуры.

«Безопасность питания: на жаре продукты, особенно уличный фастфуд, быстро портятся, поэтому не покупайте пирожки с мясом и субпродуктами, пирожные с кремом. Отдавайте предпочтение фруктам, ягодам и овощам. Не злоупотребляйте загаром. Солнце — известный антидепрессант. Солнечные ванны не только обогащают нас витамином Д, но и доставляют удовольствие и укрепляют организм. Загорать надо до 10 часов утра или после 15 часов дня», — подчеркнула Тарабак.

Специалист также призвала беременных соблюдать режим дня — больше отдыхать и не совершать длительных путешествий, особенно за рулем.

«Дневной сон показан беременным в жару, как никогда», — добавила врач.

Поездок на общественном транспорте в таких погодных условиях рекомендуется избегать не только беременным, но и всем категориям граждан, отмечает врач-терапевт, врач-профпатолог «СМ-Клиника» Екатерина Романова. В случае если поездка неизбежна, необходимо следовать некоторым рекомендациям.

«Обязательно возьмите с собой воду и пейте ее регулярно — примерно по 100–150 мл воды каждые 15 минут. Лучше всего подойдет обычная минеральная негазированная вода. Если в транспорте есть кондиционер, это хорошо. Однако следите за тем, чтобы поток холодного воздуха не был направлен прямо на вас. Иначе вы рискуете заболеть даже в такую жару», — заметила Романова.

Она также рекомендовала не курить и не употреблять алкоголь перед поездкой в общественном транспорте, так как это может создать дополнительную нагрузку на организм.

По мнению врача, курение в жару лучше вообще исключить.

«В жаркую погоду значительно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В это время увеличивается и риск образования тромбов, который повышается в жару даже у здоровых людей. Учитывая, что одно из свойств никотина — это как раз активация тромбообразования, курить в жару крайне не рекомендуется», — объяснила эксперт.

Она также указала, что при сильной жаре в воздухе становится меньше кислорода, а курение еще больше усугубляет ситуацию — в крови сжигается так называемый внутренний кислород, из-за чего у курильщиков в жару чаще случаются спазмы сосудов.

Такого же мнения придерживается заведующая отделением восстановления и реабилитации Клиники МЕДСИ в Красногорске Евгения Малыгина. По словам специалиста, курильщикам рекомендуется больше находиться в тени, а по возможности бросить вредную привычку, и самое главное — увеличить количество потребляемой чистой воды в сутки.

«Легкие у курильщиков находятся в несколько сжатом состоянии, из-за того что поступает большое количество дыма. Во-вторых, создается сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая остро реагирует на дефицит калия и магния в организме, который возникает в жару при курении, и каждая выкуренная сигарета в жаркую погоду будет создавать проблемы в работе сердца», — сказала Малыгина.

Медик также отметила необходимость включения в ежедневный рацион всех категорий граждан как можно больше свежих овощей и фруктов, пищу, приготовленную без масла, — отварную, тушеную и т.д. Рацион в жаркую погоду должен быть легким и сбалансированным, добавила она.

Малыгина напомнила о тех сотрудниках, которым необходимо соблюдать строгий дресс-код. Эксперт посоветовала отдать предпочтение одежде из легких тканей — например, светлой рубашке с короткими рукавами, галстуку и брюкам из легкой ткани (лен, хлопок), которая хорошо пропускает воздух и не концентрирует тепло.

«Во-вторых, я бы порекомендовала всем офисным сотрудникам на момент жары полностью исключить кофе, так как кофеин стимулирует образование кортизола. А кортизол способствует сгущению крови. И третье, что можно порекомендовать, — периодически в течение дня протирать лицо и руки прохладной водой. Это поможет убрать пот и взбодриться», — поделилась врач.