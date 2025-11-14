Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом

108

Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского провели сложную операцию 10-летнему пациенту с диабетической катарактой. Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%. Он практически не мог нормально видеть и испытывал большие трудности.

Специалисты офтальмологической больницы провели необходимые обследования и диагностировали набухающую катаракту. Заболевание развилось вследствие осложнений сахарного диабета 1 типа.

«В данном случае у пациента хрусталик накопил жидкость и увеличился в объёме. При такой стадии вся структура хрусталика теряет прозрачность, он становится мутным. У детей такие изменения происходят очень быстро, и если вовремя не начать лечение, это может привести к серьезным осложнениям, вплоть до слепоты»", - рассказал заведующий детским микрохирургическим отделением №5 Андрей Синеок.

Врачи удалили мутный хрусталик и заменили его на искусственный. После операции на правый глаз зрение мальчика значительно улучшилось и сейчас составляет 90%.

«Я бы хотел научиться рисовать. Всегда хотел заняться этим, но когда у меня было плохое зрение, не мог. Теперь у меня появилась такая возможность», - рассказал пациент.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Он ходит в школу и продолжает находиться под наблюдением врачей. В ближайшее время ему предстоит операция на втором глазу.

Специалисты напоминают, если своевременно не провести операцию, технически усложняется замена хрусталика, возможны осложнения, как во время проведения хирургического вмешательства, так и в послеоперационном периоде.

Фото: минздрав СО