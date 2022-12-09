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Врач Елена Стребкова: повышение температуры, кашель, насморк могут быть симптомами нескольких инфекций

9 декабря 2022 14:53
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Клиническая симптоматика гриппа, COVID-19 и ОРВИ сходна, различить их может только врач.

Повышение температуры, кашель, насморк могут быть симптомами нескольких инфекций. Только врач может поставить диагноз и назначить необходимое лечение пациенту с признаками респираторного заболевания.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук Елена Стребкова:

 «Клиническая симптоматика гриппа, COVID-19 и ОРВИ сходна, различить их может только врач. Подходы к лечению этих заболеваний, лекарственные препараты, тактика в вопросе профилактики тромбоэмболических событий и других осложнений, их купированию различны. Поэтому самолечение недопустимо! При любых признаках вирусной инфекции необходимо вызвать врача на дом. Выбор основных препаратов остается за врачом.

Диагностировать COVID-19 сегодня просто. Тесты высокочувствительны, положительный результат означает, что человек действительно инфицирован коронавирусом. Он получает лечение в рамках амбулаторной или стационарной помощи — в зависимости от тяжести заболевания и наличия сопутствующих патологий.

Другая опасность — грипп. Сейчас в 75 регионах страны — в том числе и в Самарской области — грипп зарегистрирован. Эта болезнь также сопряжена с серьезными осложнениями: вирус стремительно поражает легкие, нарушает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Третий вид вирусных заболеваний, в отношении которых мы должны быть насторожены, — ОРВИ. За ними могут скрываться респираторно-синцитиальный, риновирус, парагрипп и другие. Их достаточно много.

Никогда не поздно пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелых осложнений. Если вы здоровы, посетите прививочный кабинет. Напомню, от гриппа мы прививаемся ежегодно. Иммунопрофилактика COVID-19 проводится каждые 6 месяцев.

Для всех, кто уже заболел, правила одинаковы: остаемся дома и вызываем врача на дом. Все остальное определит врач».

 

Фото:  ru.freepik.com

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Здравоохранение
Клиническая симптоматика гриппа, COVID-19 и ОРВИ сходна, различить их может только врач.
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