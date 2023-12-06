Врача из Самары наградили медалью Луки Крымского за оказание помощи жителям ДНР

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Госнаграды удостоен врач-травматолог Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов. На прошлой неделе медаль врачу вручил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии в Кремле.



Напомним, Самарский регион стал первым в России, заключившим соглашение о взаимодействии с одним из городов Донбасса. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Снежном восстанавливают школы, больницы, дома культуры, дороги и жилые дома. Врачи, строители, дорожники из Самарской области посменно трудятся там, помогая налаживать в городе мирную жизнь.



Александр Шерстобитов — заведующий травматологическим отделением Самарской больницы №10. Летом 2022 года он в составе бригады врачей-добровольцев отправился в командировку в город Снежное и с тех пор не раз выезжал в ДНР для оказания медицинской помощи местным жителям.



«Помогали жителям нашего города-побратима. Вели амбулаторный прием, при необходимости подключались к оказанию помощи в стационаре, — рассказал врач. — В первый раз я остался в Снежном на 6 недель. Также выезжал в ноябре 2022 года и в этом году — дважды. Конечно, близкие переживали и поддерживали. Я приобрел ценнейший жизненный опыт. Если будет нужно, безусловно, поеду снова».



Всего в оказании помощи жителям Снежного приняли участие 18 бригад самарских врачей — терапевты, хирурги, неврологи, офтальмологи, педиатры, урологи, онкологи, травматологи и врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

Специалисты осуществляли амбулаторный прием пациентов, проводили оперативные вмешательства и хирургические манипуляции, по запросам врачей городской больницы проводили консультации пациентов стационара, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО