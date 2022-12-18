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Врач: употребление алкоголя при ОРВИ негативно влияет на течение заболевания

18 декабря 2022 20:34
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Употребление алкоголя при ОРВИ может снизить эффективность иммунного ответа, что повысит риск тяжелого течения заболевания.

По словам внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, употребление алкоголя при ОРВИ, в том числе гриппе и коронавирусе, негативно влияет на течение заболевания.

— В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжелого течения заболевания, — сказал Владимир Чуланов.

Нельзя во время ОРВИ не только употреблять алкоголь, но и тем более лечиться им, так как:

- Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления;
- При повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, алкоголь может спровоцировать возникновение жизнеугрожающих аритмий;
- Даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина b12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма;
- Алкоголь — мощный иммуносупрессор, то есть — серьезно ослабляет иммунитет!

При появлении симптомов ОРВИ врач рекомендует соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении. Во время заболевания необходимо обильное питье и легкая пища.

При таком режиме у большинства людей болезнь начнет отступать уже на четвертый день.

 

Фото:  ru.freepik.com

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Здравоохранение
Употребление алкоголя при ОРВИ может снизить эффективность иммунного ответа, что повысит риск тяжелого течения заболевания.
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