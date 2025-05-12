Врач-терапевт СамГМУ рассказал о высокой опасности артериальной гипертонии

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Артериальная гипертензия — это состояние, при котором давление крови на стенки сосудов становится слишком сильным. Заболевание может годами не проявлять себя, но при этом разрушать сердце, почки, мозг и глаза.

Почему возникает гипертензия?

Главные причины делятся на две группы:

Зависимые от нас:

Нездоровый образ жизни: лишний вес, избыток соли в еде, курение, злоупотребление алкоголем и недостаток движения.

Стресс. Постоянное нервное напряжение заставляет сосуды «сжиматься», повышая давление.

Независимые от нас:

Возраст. Риск растёт после 40–50 лет из-за естественного старения сосудов.

Наследственность. Если родители или близкие родственники страдали от гипертензии, риск повышается.

Сопутствующие болезни: патологии почек, сахарный диабет, гормональные нарушения. Например, проблемы с щитовидной железой.

Часто гипертензия протекает бессимптомно, поэтому её называют «тихим убийцей». Однако при резком скачке давления или длительном его повышении могут появиться: головная боль в затылке, головокружение, шум в ушах, одышка, боль в груди, тошнота и слабость.

️Важно! Даже если симптомы исчезли, проблема не решена: без лечения высокое давление повреждает органы.

Чем опасна гипертензия?

Развитием инфаркта и инсульта. Постоянная нагрузка на сосуды увеличивает риск тромбов и разрывов артерий.

Почечной недостаточностью. Повреждённые сосуды почек перестают фильтровать кровь.

Потерей зрения. Она связана с повреждением сосудов сетчатки глаз.

Нарушением кровоснабжения мозга ухудшением памяти и мышления.

Чтобы снизить риски, необходимо:

Правильно питаться. Сократите соль до 1 чайной ложки в день, включая скрытую в колбасе, сыре и соусах. Ешьте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного мяса.

Поддерживать физическую активность. Уделяйте 150 минут в неделю умеренной активности: ходьбе, плаванию, велосипеду, танцам.

Следить за своим весом. Потеря 5–10% лишнего веса значительно снижает давление.

Отказаться от вредных привычек. Курение повреждает сосуды, а алкоголь напрямую повышает давление.

Спать 7–8 часов в сутки. Недосып провоцирует скачки давления.

Ограничить употребление кофе 1–2 чашками в день.

Помните: здоровый образ жизни, регулярное прохождение бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту жительства и соблюдение рекомендаций врача помогут держать давление под контролем. Берегите себя, ведь ваше здоровье — в ваших руках".

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