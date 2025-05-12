Врач-терапевт СамГМУ рассказал о высокой опасности артериальной гипертонии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев.
Музей Самарского ТТУ примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев"
В связи с ремонтом водопровода.
По улице Льва Толстого в Самаре будет временно изменена схема движения транспорта
На сегодняшний день 1055 объектов региона, в том числе 802 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учёта тепла
Художница рисует фабрики и заводы, на которые много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Завод на моей юбке» самарской художницы Марии Самойловой
С 5 по 12 мая на территории Самарской области произошло 105 техногенных пожаров. Погибли, к сожалению, 4 человека.
МЧС СО: об оперативной обстановке в региoне
Оборудование уже активно используется, проведены первые исследования. Врачи отмечают высокое качество снимков, которое по эффективности приближается к компьютерной томографии.
В Отрадненскую больницу поступили два современных рентген-аппарата
«Новая высота»: в Самаре состоится финал международного турнира по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет
Тольяттинцы смогут увидеть балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин».
Состоятся гастроли САТОБ в Тольятти
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-терапевт СамГМУ рассказал о высокой опасности артериальной гипертонии

12 мая 2025 15:35
161
Артериальная гипертензия — это состояние, при котором давление крови на стенки сосудов становится слишком сильным.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Артериальная гипертензия — это состояние, при котором давление крови на стенки сосудов становится слишком сильным. Заболевание может годами не проявлять себя, но при этом разрушать сердце, почки, мозг и глаза.

Почему возникает гипертензия?

Главные причины делятся на две группы:

Зависимые от нас:
Нездоровый образ жизни: лишний вес, избыток соли в еде, курение, злоупотребление алкоголем и недостаток движения.
Стресс. Постоянное нервное напряжение заставляет сосуды «сжиматься», повышая давление.

Независимые от нас:
Возраст. Риск растёт после 40–50 лет из-за естественного старения сосудов.
Наследственность. Если родители или близкие родственники страдали от гипертензии, риск повышается.
Сопутствующие болезни: патологии почек, сахарный диабет, гормональные нарушения. Например, проблемы с щитовидной железой.

Часто гипертензия протекает бессимптомно, поэтому её называют «тихим убийцей». Однако при резком скачке давления или длительном его повышении могут появиться: головная боль в затылке, головокружение, шум в ушах, одышка, боль в груди, тошнота и слабость.
️Важно! Даже если симптомы исчезли, проблема не решена: без лечения высокое давление повреждает органы.

Чем опасна гипертензия?

Развитием инфаркта и инсульта. Постоянная нагрузка на сосуды увеличивает риск тромбов и разрывов артерий.
Почечной недостаточностью. Повреждённые сосуды почек перестают фильтровать кровь.
Потерей зрения. Она связана с повреждением сосудов сетчатки глаз.
Нарушением кровоснабжения мозга ухудшением памяти и мышления.

Чтобы снизить риски, необходимо:

Правильно питаться. Сократите соль до 1 чайной ложки в день, включая скрытую в колбасе, сыре и соусах. Ешьте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного мяса.

Поддерживать физическую активность. Уделяйте 150 минут в неделю умеренной активности: ходьбе, плаванию, велосипеду, танцам.
Следить за своим весом. Потеря 5–10% лишнего веса значительно снижает давление.

Отказаться от вредных привычек. Курение повреждает сосуды, а алкоголь напрямую повышает давление.

Спать 7–8 часов в сутки. Недосып провоцирует скачки давления.

Ограничить употребление кофе 1–2 чашками в день.

Помните: здоровый образ жизни, регулярное прохождение бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту жительства и соблюдение рекомендаций врача помогут держать давление под контролем. Берегите себя, ведь ваше здоровье — в ваших руках".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пожилом возрасте необходимо придерживаться трёх основных принципов правильного питания.
08 мая 2025, 22:03
Самарский врач-гериатр рассказала о сбалансированном рационе для поддержания здоровья пожилых людей
В пожилом возрасте необходимо придерживаться трёх основных принципов правильного питания. Здравоохранение
998
Памятный стенд «Помним! Гордимся!Чтим!» с именами, портретами, фронтовыми письмами установлена в фойе здания министерства здравоохранения Самарской области.
08 мая 2025, 15:21
Коллектив минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
Памятный стенд «Помним! Гордимся!Чтим!» с именами, портретами, фронтовыми письмами установлена в фойе здания министерства здравоохранения Самарской... Общество
786
Около 400 пациентов регионального сосудистого центра прошли обследования на новом ангиографе.
07 мая 2025, 17:13
В региональном сосудистом центре установлен новый ангиограф
Около 400 пациентов регионального сосудистого центра прошли обследования на новом ангиографе. Здравоохранение
675
Здравоохранение
Артериальная гипертензия — это состояние, при котором давление крови на стенки сосудов становится слишком сильным.
12 мая 2025  15:35
Врач-терапевт СамГМУ рассказал о высокой опасности артериальной гипертонии
161
В пожилом возрасте необходимо придерживаться трёх основных принципов правильного питания.
8 мая 2025  22:03
Самарский врач-гериатр рассказала о сбалансированном рационе для поддержания здоровья пожилых людей
998
Каждый желающий сможет: узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом.
7 мая 2025  21:28
8 мая на Ленинградском спуске набережной Самары состоится профилактическая акция
767
8 рекомендаций для профилактики заболеваний сердца в пожилом возрасте.
7 мая 2025  17:23
‍Врач-кардиолог: как поддерживать здоровье сердца в пожилом возрасте
805
Около 400 пациентов регионального сосудистого центра прошли обследования на новом ангиографе.
7 мая 2025  17:13
В региональном сосудистом центре установлен новый ангиограф
675
В Самаре прошла выездная эндоскопическая школа под руководством приглашённого врача-эндоскописта из Москвы Евгения Кудрявицкого.
7 мая 2025  14:46
Помощь пациентам с заболеваниями центральной нервной системы: самарские врачи осваивают новую методику
1248
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
7 мая 2025  12:36
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
705
Благодаря современным автомобилям врачи оперативно добираются до пациентов и охватывают большее количество вызовов.
6 мая 2025  14:55
Семь новых машин неотложной медицинской помощи поступили в автопарк Самарской городской поликлиники №1
672
9 причин выбрать плавание в пожилом возрасте.
6 мая 2025  14:48
Плавание – вид физической активности, который подходит для людей любого возраста
626
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел.
6 мая 2025  14:42
Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль
713
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14119
Весь список
В центре внимания
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
12 мая 2025  13:35
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
231
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
12 мая 2025  11:42
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
228
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
12 мая 2025  09:22
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
170
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
426
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
625
Весь список