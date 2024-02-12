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Врач-терапевт объяснил, как правильно измерять артериальное давление

12 февраля 2024 21:16
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Измерение артериального давления порой проводится неправильно, что приводит к получению ошибочных результатов.

Измерение артериального давления порой проводится неправильно, что приводит к получению ошибочных результатов. Рекомендации по проведению этой процедуры дал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik в понедельник, 12 февраля, пишут "Известия".

«Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость», — прокомментировал эксперт.

Он объяснил, что сам процесс измерения повышает давление за счет сильного сдавливания, поэтому все последующие разы, если собирать показатели один за другим в короткие временные промежутки, будут показывать ошибочный результат. Поэтому доверять стоит именно первым числам. Измерять же давление повторно на той же руке можно минимум по прошествии 30 минут.

«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Если что-то непонятно, можно померить второй раз, но на другой руке», — предложил врач.

В такой ситуации, как отметил Хухрев, доверять следует измерению с более высоким результатом.

«Такой подход позволит увидеть реальную картину того, что происходит с организмом», — резюмировал специалист.

 

Теги: Медицина

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