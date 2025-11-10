Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера

239

Мнение о том, что прием пищи после шести вечера вреден для здоровья, не имеет научного подтверждения. Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна. Об этом заявила «Известиям» врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.

«После шести можно и нужно есть. Речь идет о том, что для нормализации пищеварения желательно делать последний прием пищи не позднее чем за три часа до сна. Это важно. Но, опять же, нет двух одинаковых организмов, поэтому рекомендации по режиму питания часто носят индивидуальный характер», — подчеркнула специалист.

У людей с нарушенной толерантностью к глюкозе возможны ночные пробуждения из-за падения уровня сахара, поэтому в таких случаях полезен легкий перекус перед сном — одно-два вареных яйца или горсть орехов. Кроме того, женщинам в период грудного вскармливания можно добавлять прием пищи перед сном или даже ночью, чтобы молоко оставалось питательным и ребенок спал спокойно.

Также для некоторых людей старше 40 лет может быть полезным интервальное голодание, если нет противопоказаний.

«Ужинать лучше за три часа до сна. Он должен быть белковым, с углеводами в виде некрахмалистых овощей: кусочек рыбы с зелёным салатом, кусочек белого мяса с тушеными овощами или что-то подобное. Общая порция — до 350 г по объему желудка», — отметила Ладыгина.

Фото: pxhere.com