Главные новости:
В связи с ремонтом Главного Безымянского коллектора.
В Самаре временно изменится схема движения
Матч прошел 10 ноября в столице Башкортостана на «Уфа-Арене».
Хоккейная «Лада» одержала победу над ХК «Салават Юлаев» - 5:3
"При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник".
Минцифры запустило тестовый механизм для защиты от БПЛА через сим-карты
Экспертиза показала, что объект полностью исчерпал эксплуатационный ресурс, а его дальнейшая работа может вызвать загрязнение почвы, воды и воздуха.
Полигон ТКО «Преображенка» в Самарской области перестанет работать с 1 января 2026 года
Пенсионерку арестовали на два месяца.
В московском метро пенсионерка столкнула несовершеннолетнюю девочку на пути 
В числе участников - воспитанники отделения парусного спорта ГАУ СШОР №6 и яхт-клуба «Дружба».
Спортсмены Самарской области стали призерами 34-й «Геленджикской регаты»
9 ноября в числе болельщиков домашний матч «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара-Арена» посетили ученики школы № 103.
Иван Носков: «Планируем ввести в систему приглашение школьников на футбол в Самаре»
Эта мера поможет поддержать семьи и повысить доступность различных занятий.
Проезд в транспорте предлагают сделать бесплатным для детей до 14 лет
Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера

10 ноября 2025 17:59
239
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна.

Мнение о том, что прием пищи после шести вечера вреден для здоровья, не имеет научного подтверждения. Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна. Об этом заявила «Известиям» врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.

«После шести можно и нужно есть. Речь идет о том, что для нормализации пищеварения желательно делать последний прием пищи не позднее чем за три часа до сна. Это важно. Но, опять же, нет двух одинаковых организмов, поэтому рекомендации по режиму питания часто носят индивидуальный характер», — подчеркнула специалист.

У людей с нарушенной толерантностью к глюкозе возможны ночные пробуждения из-за падения уровня сахара, поэтому в таких случаях полезен легкий перекус перед сном — одно-два вареных яйца или горсть орехов. Кроме того, женщинам в период грудного вскармливания можно добавлять прием пищи перед сном или даже ночью, чтобы молоко оставалось питательным и ребенок спал спокойно.

Также для некоторых людей старше 40 лет может быть полезным интервальное голодание, если нет противопоказаний. 

«Ужинать лучше за три часа до сна. Он должен быть белковым, с углеводами в виде некрахмалистых овощей: кусочек рыбы с зелёным салатом, кусочек белого мяса с тушеными овощами или что-то подобное. Общая порция — до 350 г по объему желудка», — отметила Ладыгина.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Медицина

