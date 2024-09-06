Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу среди лиц с ОВЗ.
В Самарской области состоялся "Матч добра"
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» рассказали, как впервые воспользовались своим избирательным правом.
«Мои первые выборы»: 18-летние самарцы рассказали о первом опыте голосования
7 и 8 сентября в областной столице запланированы мероприятия, посвященные 438-летию города.
День города: программа мероприятий на ближайшие выходные
Будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Одним из событий Дня города станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»
Правила жизни для людей с этим заболеванием кожи.
Врач рассказала о факторах развития атопического дерматита
До полуночи будет продлена работа трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4, а также троллейбусного маршрута № 6.
В День города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта
Дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» обладают широкими возможностями и простотой использования, обеспечивая оперативность и доступность.
Клиентам АО «ТЕВИС» стали доступны сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
Ранее жители сел Водино, Жареный Бугор, Красный Городок обращались в подразделения районной больницы, расположенные в соседних населенных пунктах.
В Красноярском районе до конца года возведут 4 новых ФАПа
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.77
EUR 99.19
1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач рассказала о факторах развития атопического дерматита

6 сентября 2024 17:08
116
Правила жизни для людей с этим заболеванием кожи.

Заведующая дерматовенерологическим отделением г.о. Новокуйбышевск Самарского областного кожно-венерологического диспансера Лана Житинева:

"Атопический дерматит – это мультифакториальное воспалительное заболевание кожи. Одной из причин обострения процесса является аллергическая реакция, а также обострение сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта - язвенная болезнь желудка и гастриты. Кроме того, спровоцировать обострение могут постоянные перепады температуры и влажности окружающей среды.

Склонность к атопическому дерматиту может реализоваться при наличии провоцирующих факторов:
- психоэмоциональные нагрузки
- нарушение в работе внутренних органов
- неблагоприятная окружающая среда.

Основной симптом атопического дерматита – зуд разной степени интенсивности. Иногда настолько сильный, что может нарушать сон больного.

Это наиболее распространенное хроническое кожное заболевание в детском возрасте. Около 20 % детей имеют те или иные проявления атопического дерматита. Он проявляется высыпаниями на коже, сопровождающимися зудом, мокнутием, образованием эрозий, корок, участков шелушения и лихенизации.

У большинства пациентов с возрастом заболевание уходит в стойкую ремиссию - отсутствие проявлений заболевания, но сохраняется выраженная сухость кожи, шелушение.

Рекомендации людям, страдающим атопическим дерматитом:

Нежелательны частые водные процедуры, нужно применять специальные смягчающие и увлажняющие средства, не пользоваться мочалкой. После мытья воду с поверхности кожи лучше убирать промакивающими движениями, а не привычным вытиранием.
Смягчающий и увлажняющий крем необходимо использовать ежедневно.
В одежде нужно отдавать предпочтение хлопку и избегать контакта кожи с шерстью, синтетическими и грубыми тканями.
Не иметь в доме ковров, а также предметов и мебели, способствующих накоплению пыли. Книги и одежду хранить в закрывающихся шкафах, и регулярно пылесосить. Подушки и одеяла использовать не пуховые, а из синтетических материалов.
Необходимо избегать продуктов, богатых гистамином или усиливающим его высвобождение в организме это - ферментированные сыры, квашеная капуста, копченые колбасы, томаты, сыры, маринады, пивные дрожжи, алкоголь и др.
 Если пациент замечает ухудшение состояния кожи после употребления какого-то конкретного продукта, то этот продукт также следует исключить из рациона.
 Во время обострения заболевания требуется более жесткая диета, исключающая всю раздражающую пищу: острое, копченое, пряное, маринады, жирное, сладкое, сдоба, жареное, цитрусовые, мед, орехи, шоколад, алкоголь".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Часто провоцирующий фактор в развитии кожного заболевания — это результат нарушения питания.
06 сентября 2024, 14:12
Тольяттинский врач рассказала о правилах питания при заболеваниях кожи
Часто провоцирующий фактор в развитии кожного заболевания — это результат нарушения питания. Здравоохранение
184
Чаще всего заражение происходит от домашних животных (кошки, собаки) или от больного человека.
05 сентября 2024, 16:52
Самарский врач рассказал об одном из наиболее распространенных заразных кожных заболеваний
Чаще всего заражение происходит от домашних животных (кошки, собаки) или от больного человека. Здравоохранение
494
В сети Интернет среди молодежи распространяется "мифическая" информация о заботе и красоте кожи, следуя которой можно существенно навредить здоровью.
05 сентября 2024, 14:35
Главный дерматовенеролог региона рассказал об опасности советов о здоровье кожи из непроверенных источников
В сети Интернет среди молодежи распространяется "мифическая" информация о заботе и красоте кожи, следуя которой можно существенно навредить здоровью. Здравоохранение
616
Здравоохранение
Правила жизни для людей с этим заболеванием кожи.
6 сентября 2024  17:08
Врач рассказала о факторах развития атопического дерматита
116
Ранее жители сел Водино, Жареный Бугор, Красный Городок обращались в подразделения районной больницы, расположенные в соседних населенных пунктах.
6 сентября 2024  16:38
В Красноярском районе до конца года возведут 4 новых ФАПа
114
Часто провоцирующий фактор в развитии кожного заболевания — это результат нарушения питания.
6 сентября 2024  14:12
Тольяттинский врач рассказала о правилах питания при заболеваниях кожи
192
Иммунизацию от гриппа уже прошли свыше 180 тысяч жителей Самарской области
6 сентября 2024  13:58
Иммунизацию от гриппа уже прошли свыше 180 тысяч жителей Самарской области
192
Самарские ученые разработали метод уничтожения микробов внутри слизистой оболочки
6 сентября 2024  10:31
Самарские ученые разработали метод уничтожения микробов внутри слизистой оболочки
341
Чаще всего заражение происходит от домашних животных (кошки, собаки) или от больного человека.
5 сентября 2024  16:52
Самарский врач рассказал об одном из наиболее распространенных заразных кожных заболеваний
498
В сети Интернет среди молодежи распространяется
5 сентября 2024  14:35
Главный дерматовенеролог региона рассказал об опасности советов о здоровье кожи из непроверенных источников
619
Регион внедрит инновационную систему контроля безопасности и эффективности назначений лекарственных препаратов на основе доказательной медицины.
5 сентября 2024  14:27
Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед»
570
Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».
4 сентября 2024  17:18
В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности
589
Но лучше совсем отказаться от добавленного сахара.
4 сентября 2024  14:39
Врач рассказала, сколько сахара можно употреблять в день
527
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
1652
Весь список
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
6 сентября 2024  12:07
Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
278
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
6 сентября 2024  11:58
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
225
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
6 сентября 2024  11:11
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
250
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
6 сентября 2024  10:57
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
293
Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров.
5 сентября 2024  19:39
Областное правительство представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Госдумы РФ
575
Весь список