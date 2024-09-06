Врач рассказала о факторах развития атопического дерматита

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Заведующая дерматовенерологическим отделением г.о. Новокуйбышевск Самарского областного кожно-венерологического диспансера Лана Житинева:



"Атопический дерматит – это мультифакториальное воспалительное заболевание кожи. Одной из причин обострения процесса является аллергическая реакция, а также обострение сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта - язвенная болезнь желудка и гастриты. Кроме того, спровоцировать обострение могут постоянные перепады температуры и влажности окружающей среды.



Склонность к атопическому дерматиту может реализоваться при наличии провоцирующих факторов:

- психоэмоциональные нагрузки

- нарушение в работе внутренних органов

- неблагоприятная окружающая среда.



Основной симптом атопического дерматита – зуд разной степени интенсивности. Иногда настолько сильный, что может нарушать сон больного.



Это наиболее распространенное хроническое кожное заболевание в детском возрасте. Около 20 % детей имеют те или иные проявления атопического дерматита. Он проявляется высыпаниями на коже, сопровождающимися зудом, мокнутием, образованием эрозий, корок, участков шелушения и лихенизации.



У большинства пациентов с возрастом заболевание уходит в стойкую ремиссию - отсутствие проявлений заболевания, но сохраняется выраженная сухость кожи, шелушение.



Рекомендации людям, страдающим атопическим дерматитом:

Нежелательны частые водные процедуры, нужно применять специальные смягчающие и увлажняющие средства, не пользоваться мочалкой. После мытья воду с поверхности кожи лучше убирать промакивающими движениями, а не привычным вытиранием.

Смягчающий и увлажняющий крем необходимо использовать ежедневно.

В одежде нужно отдавать предпочтение хлопку и избегать контакта кожи с шерстью, синтетическими и грубыми тканями.

Не иметь в доме ковров, а также предметов и мебели, способствующих накоплению пыли. Книги и одежду хранить в закрывающихся шкафах, и регулярно пылесосить. Подушки и одеяла использовать не пуховые, а из синтетических материалов.

Необходимо избегать продуктов, богатых гистамином или усиливающим его высвобождение в организме это - ферментированные сыры, квашеная капуста, копченые колбасы, томаты, сыры, маринады, пивные дрожжи, алкоголь и др.

Если пациент замечает ухудшение состояния кожи после употребления какого-то конкретного продукта, то этот продукт также следует исключить из рациона.

Во время обострения заболевания требуется более жесткая диета, исключающая всю раздражающую пищу: острое, копченое, пряное, маринады, жирное, сладкое, сдоба, жареное, цитрусовые, мед, орехи, шоколад, алкоголь".

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