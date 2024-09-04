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Врач рассказала, сколько сахара можно употреблять в день

4 сентября 2024 14:39
117
Но лучше совсем отказаться от добавленного сахара.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова 4 сентября рассказала «Известиям» о том, столько граммов сахара можно употреблять в день.

«Необходимо разграничивать понятия «натуральный сахар», содержащийся в ягодах, фруктах и так далее, и «сахар добавленный», который по своей сути является искусственной добавкой», — пояснила эксперт.

По ее словам, природный сахар приятен на вкус и не несет вреда при небольшом его употреблении из пищи.

Однако чрезмерное потребление сахара, в особенности искусственного, может вызвать срыв в «системе вознаграждения». Это приводит к изменению пищевого поведения — от увеличения потребностей в калориях до компульсивного переедания, отметила диетолог.

Сахаросодержащие напитки/свободные сахара повышают риск избыточного веса, ожирения и кариеса зубов, могут приводить к недостаточному поступлению питательных веществ и сокращению разнообразия рациона питания, а также могут быть связаны с повышенным риском развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистого риска и других последствий для здоровья, сообщила Габдулхакова.

«Лучше отказаться от добавленного сахара совсем. Хотите сладости? Ешьте фрукты, ягоды и применяйте в небольших количествах природные сахарозаменители. Фруктового сахара в среднем взрослому человеку можно 25 г, то есть, например, пять небольших кусочков арбуза в день. По ягодам в среднем рекомендации не более 300 г в день, по фруктам — два-три сладких фрукта в день. Это общие рекомендации, всё зависит от возраста, здоровья и диетических рекомендаций для данного человека», — заключила врач.

 

Фото:    freepik.com

Теги: Медицина

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